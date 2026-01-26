Hospital de Clínicas aparta a funcionarios por venta de turnos para consultas

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, a través de la Dirección Asistencial del Hospital de Clínicas, confirmó que se identificó a unos funcionarios que fueron denunciados por una presunta venta irregular de turnos para consultas.

Por esto aseguran que se dará una “investigación administrativa exhaustiva” para identificar responsabilidades y determinar si tal hecho ocurrió.

Asimismo, confirman que, mientras se llevan a cabo las diligencias, los trabajadores serán apartados de sus funciones, pero también aclaran que “dicha medida no constituye un prejuzgamiento”, sino que se trata de una “acción preventiva destinada a garantizar el normal desarrollo de la investigación y la integridad institucional”.

Tolerancia cero

Finalmente, la institución reafirma que tiene un compromiso con la ética, la legalidad, por lo que casos como estos implican una “tolerancia cero” ante cualquier práctica que vulnere los derechos de los pacientes.

“Se adoptarán todas las medidas necesarias para preservar la transparencia y la confianza pública”, prometen.

