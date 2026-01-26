Inicio de clases: multas para transportes escolares no habilitados puede ser de hasta 10 jornales

Conforme al calendario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el inicio oficial de clases está programado para el lunes 23 de febrero. No obstante, diversas instituciones privadas de Asunción adelantarán sus actividades académicas a partir de la segunda semana de ese mes.

Según datos de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, en toda la ciudad hay 73 unidades de transporte escolar inscriptos, pero solo 28 móviles para el traslado de alumnos, cuentan con habilitación del 2025, un requisito obligatorio si es que quieren circular por la capital.

Lea más: Empiezan las clases y esta es la cantidad de transportes escolares habilitados en Asunción

“El permiso o habilitación debe realizarse cada año, nosotros pensamos que los que no están al día es porque ya no están circulando. De los controles se encarga la Policía Municipal de Tránsito (PMT)”, afirmó Víctor Capello, director de Tránsito municipal.

Para la habilitación, los rodados deben contar con la Inspección Técnica Vehicular aprobada, cinturones de seguridad en cada asiento y no llevar a alumnos parados en los viajes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sanciones

El funcionario explicó que incumplir cualquiera de estar normas es considerado como una falta grave, por lo que los infractores se exponen a multas altas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: A un mes del inicio de clases, así están emblemáticos colegios de Asunción

Las sanciones en estos casos van desde 4 jornales mínimos (G. 446.008) hasta 10 jornales mínimos (G. 1.115.020), por cada unidad de vehículo.

“En el caso de los que están inscriptos, pero no tienen la habilitación correspondiente, lo que tienen que hacer es acercarse a la Municipalidad para actualizar los papeles”, puntualizó Capello.