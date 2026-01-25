MEC: A un mes del inicio de clases, así están emblemáticos colegios de Asunción

Falta menos de un mes para el inicio de clases, marcado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el lunes 23 de febrero.

A medida que se acerca la fecha, la mirada está puesta en dos obras encaradas a través de la Itaipú Binacional, en emblemáticas instituciones educativas de la cartera educativa en Asunción.

Por un lado, están las refacciones del Colegio Técnico Nacional (CTN), adjudicadas por la hidroeléctrica a la empresa CCC Construcciones por G. 29.565 millones (US$ 4,5 millones) y que el año pasado ya tuvo varios retrasos que obligaron a estudiantes a postergar las clases presenciales. El representante legal de esta firma es Mauricio Javier Cordero Codas.

En un recorrido por el colegio, se observa que los trabajos avanzan a paso lento, con una escasa cantidad de obreros, pese a que el primer día de clases está cada vez más cerca. Además, los centros educativos públicos deben abrir sus puertas el 10 de febrero, en dos semanas, para las actividades de pre clase.

Examen de ingreso se acerca

Los exámenes de ingreso al CTN se darán en tres semanas, a partir del 16 de febrero, por lo que los padres están aún más preocupados por la falta de avances de las reparaciones de aulas y laboratorios en la institución.

“Hay todo un bloque en la parte de atrás del colegio que no está avanzando, falta mucho”, expresó a ABC el papá de un estudiante, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

Igualmente, toda la parte de la entrada del colegio está hecha escombros y un bloque entero apenas cuenta con andamios y columnas de cemento aún sin retocar.

En el Colegio Nacional de la Capital (CNC), Itaipú adjudicó las obras de reparación a la constructora Implenia S.A., cuyos representantes legales son Diego Bentel, Santiago Sapena Pastor Schussmuller yTatiana Mikelj. La inversión supera los US$ 3,7 millones.

Avance del 60%

Según la última información brindada por la Superintendencia de Obras de Itaipú, a cargo de Fabrizio Guex, la semana pasada, era que la intención es habilitar la institución para el inicio de clases.

No obstante, de los cinco bloques de trabajo, solo tres estarían culminados para el 23 de febrero.

En ese entonces, desde la Superintendencia habían asegurado que las tareas presentan un avance del 60%.

El superintendente de Obras, Fabrizio Guex, indicó ayer que no fue autorizado a brindar información actualizada acerca del estado de los trabajos en el CNC y el CTN.

Autobombo del MEC

Intentando acallar las críticas por la falta de avance en las obras encaradas por el Gobierno, el MEC emitió días atrás un comunicado asegurando que se dieron 1.776 “intervenciones y procesos de intervención” en infraestructura escolar, para encarar el año lectivo 2026.

No obstante, el ministro de Educación, Luis Ramírez, no aclara con precisión la cantidad de locales escolares alcanzados hasta la fecha.