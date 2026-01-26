Más de 500 consultas y 8 lesionados por accidentes durante el Operativo Verano San Bernardino 2026

El doctor Ramón Lara, jefe del Operativo Salud de San Bernardino, informó que durante la cuarta semana de enero, en el marco del Operativo, se atendieron 8 personas lesionadas en accidentes, la mayoría vinculados a hechos de tránsito.

Según detalló, la mayor parte de los casos estuvieron relacionados con accidentes viales, principalmente con motociclistas, lo que coincide con el incremento de la circulación durante la temporada de verano y la presencia masiva de turistas en la ciudad. Además, se registró un caso aislado relacionado con un accidente con montura de caballo, que también requirió atención médica inmediata.

Detalló que todos los pacientes fueron atendidos en el Centro de Salud de San Bernardino y la mayoría presentaron lesiones leves, que pudieron resolverse en el mismo servicio, mientras que algunos casos necesitaron ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad para su evaluación y tratamiento.

Indicó que, durante la última semana, se realizaron más de 500 consultas, de las cuales los accidentes representaron una proporción baja, aunque siguen siendo eventos prevenibles y de alto impacto social, tanto para los afectados como para sus familias y la comunidad en general.

Garantizar la atención

El doctor Lara señaló que el operativo sanitario que se realiza cada verano tiene como objetivo garantizar la atención de emergencias y consultas médicas ante el aumento de la población en la ciudad por el turismo.

“Los datos recopilados esta semana refuerzan la necesidad de intensificar las campañas de prevención vial, haciendo hincapié en el uso del casco, el respeto a los límites de velocidad y la conducción responsable de motocicletas y otros vehículos”, resaltó.

Asimismo, el doctor Lara recordó a la población la importancia de mantener cuidados básicos durante las actividades recreativas y deportivas, y de respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes y proteger la salud y seguridad de todos.

