Pobladores de Tembiaporã y Raúl A. Oviedo, indignados por traslado de parte del presupuesto de la Ruta de la Banana a otro distrito

La “Ruta de la Banana” tendrá una extensión total de 41,6 kilómetros y está dividida en dos lotes. El primero es de 21 kilómetros, que inicia desde el casco urbano de Raúl A. Oviedo hasta esta localidad.

El costo será de G. 85.622.717.290 y está a cargo de la empresa Proel Ingeniería, de Augusto Ortellado Narváez.

El segundo lote es de 20,6 kilómetros restantes hasta esta localidad, adjudicado a Tecnología del Sur S.A.E., representado por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha, con una adjudicación total de G. 96.622.066.417.

Ambos lotes forman parte del llamado a licitación N.° 454970, llamado MOPC N° 123/2024, Licitación Pública Nacional para Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en los Departamentos de Caaguazú y Paraguarí – Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria.

La inversión total entre ambos lotes es de G. 182.244.783.707, y a través de una adenda se pretende aumentar 20% más, que equivalen a G. 36.448.956.741, cuyo dinero se quiere utilizar para mejoras en el distrito de J. Eulogio Estigarribia.

Al respecto, el productor de banana e intendente de Tembiaporã, Hugo Franco (ANR HC), manifestó que la licitación fue para la construcción de la Ruta de la Banana y que el presupuesto total se debe destinar íntegramente para mejorar la infraestructura de los distritos de Raúl A. Oviedo, Tembiaporã y parte de José Domingo Ocampos, en cuyas localidades se cuentan cientos de productores de banana que exportan al exterior.

Indicó que la Ruta de la Banana constituye un motor principal de la economía de la región y que es lamentable que parte de ese dinero sea destinado a otro sitio que no está relacionado con el rubro.

Agregó que el año pasado la Municipalidad de Tembiaporã solicitó la adenda del 20% del presupuesto para destinar a mejoras viales y otras obras dentro del distrito; sin embargo, nunca tuvieron respuesta sobre sus pedidos.

Al respecto, intentamos hablar con el director de Vialidad del MOPC, Ing. Alejandro Bordón, pero no nos atendió el teléfono celular con terminación 210. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

De la misma forma, también intentamos hablar con el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR HC), pero este nos cortó el teléfono. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, también puede comunicarse con esta redacción.