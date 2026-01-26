Uso excesivo de agua en Yacyretá pone en riesgo el ecosistema del Paraná

El dirigente de pescadores del puerto Carrizal, Tomás Bogado, señaló que desde hace varios años la cota del río Paraná, en la zona del brazo Aña Cua, se mantiene entre 30 centímetros y un metro. Explicó que esta situación obedece a la escasa liberación de agua a través del vertedero. Como consecuencia, se produjo una gran cantidad de algas acuáticas que con el tiempo cubrieron el cauce, transformándolo prácticamente en un gran estero.

Indicó que la presencia de estas algas no solo dificulta la navegación, sino que también afecta negativamente la pesca comercial. Según manifestó, los peces ya no arriban a la zona y, además, las algas destruyen los elementos de pesca utilizados por los trabajadores del sector. Esta situación ocasiona importantes pérdidas económicas, atendiendo a que dichas herramientas tienen un costo elevado y resultan indispensables para la actividad.

Bogado cuestionó el uso excesivo de agua por parte de la Hidroeléctrica Yacyretá para la generación de energía, señalando que el mayor beneficiado es la República Argentina. Afirmó que esta práctica no favorece al medio ambiente ni a las personas que dependen exclusivamente de la pesca para subsistir. Agregó que no es necesario llegar hasta Aña Cua para constatar la escasa liberación de agua diaria, ya que incluso quedan al descubierto las piedras del lecho del río.

El dirigente sostuvo que las instituciones responsables de la protección ambiental deberían investigar la situación y adoptar medidas ante lo que consideran un crimen ambiental. En otro momento, manifestó que los pescadores no cuentan con alternativas laborales, por lo que solicitaron a los directivos de la Entidad Binacional Yacyretá la posibilidad de trabajar mediante Órdenes de Compra para realizar tareas de limpieza del río Paraná.

Señaló que esta alternativa permitiría recuperar la actividad pesquera y generar ingresos adicionales para el sustento familiar. Caso contrario, consideró que se debería analizar una eventual indemnización a los pescadores por los daños ocasionados al sector y al medio ambiente.

A través de su página web, Yacyretá mencionó que un informe técnico de la CHY, emitido el 21 de enero pasado , indica que la liberación de agua por Aña Cua es solamente de 1.000 m³/s; de acuerdo con nuestras fuentes, el mínimo debería ser de 1.500 m³/s. El vertedero principal permanece cerrado.

