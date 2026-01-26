Video: serpiente invade IPS de Paraguarí

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando funcionarios del área de admisión detectaron la presencia del reptil ingresando por la puerta principal.

Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad y se avisó a los bomberos voluntarios. Sin embargo, al momento de la llegada de los bomberos, el animal ya no se encontraba en el lugar.

Al respecto, la directora médica de la Unidad Sanitaria de IPS local, doctora Gricelda González, explicó que la presencia de serpientes en la zona está directamente relacionada con las condiciones ambientales del entorno.

Asimismo, indicó que el local de IPS se encuentra a unos 50 metros del arroyo Yukyry, en un área baja y altamente húmeda, lo que constituye un hábitat natural para este tipo de animales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que “la zona era originalmente boscosa y con el crecimiento urbano, fue siendo ocupada. Nosotros prácticamente invadimos su hábitat natural”, expresó la profesional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que las lluvias frecuentes y la falta de limpieza de algunos terrenos aledaños favorecen el crecimiento de malezas y matorrales, facilitando la aparición de serpientes.

Lea más: Grandioso local de IPS en Paraguarí solo sirve para ofrecer primeros auxilios al asegurado

Protocolo de rescate

La directora médica González señaló que no es frecuente que estos reptiles ingresen a la Unidad Sanitaria, aunque sí suelen ser vistos en zonas cercanas. En estos casos, el procedimiento habitual es solicitar la intervención de los bomberos para el rescate del animal, evitando su sacrificio por desconocimiento o miedo.

En cuanto al aspecto sanitario, recordó que el personal de la institución recibe capacitaciones periódicas sobre el manejo del ofidismo, y que el IPS cuenta con suero antiofídico, cuyo uso es obligatorio ante casos de mordedura de serpiente, los cuales deben ser notificados al sistema de vigilancia epidemiológica.

Afortunadamente, en este episodio no se registraron personas heridas ni mordeduras. Según datos de la propia institución, en los últimos dos años no se han reportado casos de picaduras de serpientes en la Unidad Sanitaria de Paraguarí, aunque el departamento figura históricamente entre los de mayor incidencia a nivel país.

Lea más: Paraguarí: asegurados del IPS se quejan de que hace tres años no reparan sistema eléctrico

La directora hizo un llamado a reforzar la limpieza de los terrenos circundantes y a la concienciación de la ciudadanía sobre medidas preventivas, especialmente durante la temporada cálida y húmeda, cuando aumenta la presencia de estos animales.

Finalmente, recomendó evitar zonas con pastizales altos, utilizar calzados adecuados y no intentar manipular ni matar a las serpientes.