Asunción: Municipalidad extiende horario de atención hasta el sábado para pago de impuestos

La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), pretende incrementar las recaudaciones de la comuna capitalina, mediante facilidades para los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones. Como parte de esta iniciativa, se ha dispuesto una extensión del horario de atención en diversas oficinas hasta el sábado 31 de enero.

Desde mañana, miércoles 28, hasta el viernes 30 de enero, el palacete y los centros municipales atenderán en horario corrido de 07:00 a 18:00. Los locales ubicados en COARCO e IVESUR también ampliarán su jornada, ajustándose a sus empresas aliadas hasta las 17:30. El objetivo es agilizar los trámites y evitar largas filas durante estos días clave de recaudación tributaria.

El sábado 31 de enero será el último día para acceder a estas promociones, con una atención especial de 07:30 a 15:00 en los centros municipales. En los puntos de COARCO e IVESUR, los funcionarios municipales recibirán pagos únicamente hasta el mediodía. Se recomienda a la ciudadanía acudir con antelación para asegurar su atención antes del cierre definitivo de la jornada laboral.

Beneficios

Los contribuyentes que paguen al contado sus impuestos y tasas del 2026 recibirán un descuento del 10 %. Para las patentes de rodados, el beneficio es del 12 % si se abona en una sola cuota, facilitando la regularización vehicular. Además, las patentes comerciales gozan del 10 % de rebaja si se cancelan ambos semestres del año vigente.

Hasta fin de mes rige la exoneración del 100 % en multas y recargos por mora para aquellos tributos que se encuentren atrasados. Este beneficio aplica siempre que se efectúe el pago al contado de la totalidad de la deuda en una única transacción.

Además de la sede central y los centros municipales, distribuidos por la ciudad, el contribuyente tiene a disposición varias bocas de cobranza habilitadas. También se encuentran disponibles los locales externos autorizados.

Con solo pocos días restantes para que finalice el mes de enero, las autoridades instan a la población a no perder estas ventajas económicas. Para consultas adicionales, los ciudadanos pueden comunicarse a la central telefónica (+595 21) 627 3000 o visitar el portal municipal en línea.