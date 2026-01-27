Asunción: directores de Bello en campaña proselitista por Camilo Pérez, denuncian

Seis directores del Gabinete del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), con salarios millonarios, son señalados por funcionarios de la Municipalidad por estar en plena campaña proselitista, acompañando al candidato oficialista, Camilo Pérez (ANR-cartista). Al menos cuatro de ellos buscan una banca en la Junta Municipal en las próximas elecciones, en tanto que otros dos estarían operando por las candidaturas de sus “padrinos”, según la denuncia.

Lea más: Asunción: Cartismo apura “arreo” de funcionarios municipales para campaña de Camilo, denuncian

Uno de los señalados es Diego “Arqui” Sotomayor, director de Planeamiento Urbano, quien aspira a convertirse en concejal. Con un sueldo de G. 16.396.529, según la planilla de salarios, Sotomayor cuenta con el respaldo político de figuras como Jorge “Turi” Capello (ANR-cartista), secretario privado del presidente Santiago Peña (ANR-cartista) y de su hermano, Vicente Cappello, director de Tránsito de la comuna (G. 5.250.000), comisionado de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).

Sotomayor también cuenta con el apoyo de otros directores, como el de Defensa al Consumidor y presidente de la Seccional 43 de barrio San Pablo, Hugo Guillermo Fernández Piñanez (G. 18.127.242). También lo apoya el director del Mercado de Abasto, Carlos Alberto García (G. 18.522.504), exsecretario de Cappello en el Ministerio del Interior y su esposa, Antia Franco (G. 10.457.814), quien fue directora de Hacienda de Nenecho.

Funcionarios de la comuna habían reclamado la semana pasada el inicio del operativo de “arreo” en distintas dependencias municipales. Señalaron que la asistencia a mítines no es opcional para cargos de confianza o jefaturas de la comuna y que, quienes deciden no asistir son marcados como “contreras”, generando un clima de temor y precariedad laboral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Seccionaleros en Comuna de Asunción

Carlos Adolfo Morel Gadea, director de Defensa al Consumidor de la comuna y presidente de la Seccional Colorada N° 1, es otro de los señalados por priorizar su campaña a la Junta Municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la planilla de salarios de diciembre de 2025, Morel Gadea, se desempeña en la Dirección de Planificación y percibe una remuneración mensual de G. 12.564.800. Morel Gadea es comisionado de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), institución a cargo del concejal con permiso Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-HC).

Lea más: Asunción: once concejales cómplices de Nenecho buscan el “rekutu”

Juan Andrés Alvarenga Villalba, director del Área Social, es señalado como operador directo del concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista). Con un sueldo de G. 11.049.751, Alvarenga es jefe de campaña del concejal, mientras mantiene su cargo directivo.

Alvarenga preside la Seccional Colorada N° 32 del Mercado 4, donde el jueves de la semana pasada se realizó un acto de campaña con la presencia de Esgaib y de Camilo Pérez. Según denuncias, el acto contó con la presencia bajo “arreo” de funcionarios de la Dirección de Vialidad.

Altos cargos en Asunción

Otro cuestionado por los funcionarios es Enrique “Kike” Chávez Caballero, director de la Policía Municipal, quien también integra la lista de precandidatos.

Chávez percibe un salario de G. 11.722.391 y tiene a su cargo dependencias sensibles como la PMT, donde se han denunciado tradicionalmente esquemas de recaudación paralela que salpican la gestión municipal.

Lea más: Asunción: cartistas defienden polémico préstamo y dicen que Ortega tiene motivaciones políticas

Además, Chávez tiene a su cargo dependencias como la Policía Municipal Fiscalizadora y la Policía Municipal de Vigilancia. En esta última, el cambio del exdirector Ariel Andino por Miguel Ángel Stampf fue señalado como un pedido del concejal Miguel Sosa (ANR-cartista)

La lista de aspirantes incluye a Óscar “Piriki” Rodríguez Ferreira, cuñado del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). “Piriki” se desempeña como Defensor Municipal en la Junta y percibe un salario de G. 14.429.250.

Otros directores candidatos

Estos cuestionamientos se suman a las denuncias hechas la semana pasada contra Constantino “Tino” Ayala, director de Fiscalización Tributaria, quien busca una banca en la Junta Municipal con apoyo oficial. Ayala percibe un sueldo de casi G. 18 millones y oficializó su campaña en la Seccional Colorada N° 15.

Subordinados de su dependencia denunciaron presiones para trabajar activamente a favor de la candidatura de su jefe. Aunque el director negó el arreo, admitió que hubo funcionarios municipales presentes en su reciente acto político.

Lea más: Luis Bello y el “modelo Nenecho”: cuatro meses de deudas récords y soluciones reciclada

Otro caso cuestionado es el de Ramón Nicolás Duarte Colmán, titular de Vialidad y concuñado de Nasser Esgaib. Duarte percibe un salario de G. 18.170.894 y es señalado por el “arreo” de funcionarios de su dependencia para la campaña del concejal.

El jueves último, funcionarios de Vialidad fueron trasladados en un bus para participar en actos proselitistas, según denunciaron los trabajadores. ABC pidió la versión de los señalados, pero ni el concejal ni el director respondieron.