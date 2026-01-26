Tablada: vecinos denuncian que transganados siguen ingresando, pese a ordenanza

Vecinos de Tablada Nueva en Asunción, denunciaron que durante el último fin de semana, numerosos camiones transganados volvieron a circular impunemente por la zona, pese a la ordenanza que prohíbe su circulación. Imágenes enviadas a este medio muestran vehículos de gran porte estacionados sobre Capitán Domingo Lombardo.

La Ordenanza 197/25 prohíbe explícitamente el paso de estos transportes para frenar la operatividad de las plantas de faenamiento en el barrio. No obstante, los pobladores lamentan que la normativa municipal se ha convertido en letra muerta debido a la falta de intervenciones efectivas.

La normativa pretendía frenar la operatividad de los frigoríficos hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resuelva una acción de inconstitucionalidad, planteada por las industrias, contra la Ordenanza 161/24 de Plan Regulador de la Franja Costera. Esta, a su vez disponía el cese del faenamiento en el sitio y la mudanza definitiva de estos establecimientos para 2027.

La administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), había admitido recientemente su incapacidad para garantizar el cumplimiento riguroso de esta prohibición de tránsito. Según las autoridades municipales, los esfuerzos realizados hasta ahora resultan insuficientes para detener a los transportistas que abastecen a las industrias.

Respuesta de la comuna

Marcos Maidana, director de la PMT, había explicado, días atrás, que los conductores utilizan caminos alternativos y horarios nocturnos para eludir los puestos de vigilancia.

Asimismo, había alegado que la escasez de personal y la falta de garantías de seguridad para los agentes impedían realizar una cobertura total. Los funcionarios aseguraron verse superados por la presión de las empresas y las constantes amenazas legales de sus abogados.

Alfredo Moreno, líder vecinal, advirtió que el tránsito ilegal de ganado deteriora la calidad de vida de miles de familias por la contaminación.

La comunidad exige mayor presencia institucional y patrullajes permanentes para asegurar el respeto a su derecho a un ambiente saludable. Mientras no se concrete la mudanza obligatoria, los vecinos temen que la situación de irregularidad en Tablada continúe estancada.