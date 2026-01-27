Buscan mudar USF en Jesús debido a deteriorada y peligrosa infraestructura

El director de la Séptima Región Sanitaria, doctor Jorge Ayala, expresó que tras un informe de técnicos del Ministerio de Salud decidieron gestionar el traslado de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Jesús de Tavarangüé, debido a la falta de trabajos integrales de reparación, principalmente del techo y las paredes de la estructura.

Según detalló, la necesidad de estos trabajos no será compatible con la atención, por lo que decidieron gestionar un lugar provisorio para trasladar los 11 consultorios de esta dependencia del sistema de salud.

Ayala indicó que gestionarán una edificación que fue construida como sede del Crédito Agrícola de Habilitación, que posteriormente debía ser un museo, pero nunca fue utilizada. El local pertenecería a la Municipalidad y necesitarán gestionar los recursos para acondicionar el sitio y permitir la atención a pacientes.

Entretanto, deberán priorizar la reparación de la USF. A través de la nueva directora, doctora Vanesa González, se realizó este lunes un “Aty Guasu” con los vecinos de la comunidad, a quienes expusieron la situación y la posibilidad del traslado de la USF.

Problemas de la infraestructura

Los lugareños manifestaron que el techo tiene varias filtraciones, por lo que el agua ingresa en varios consultorios durante días de lluvia. Esto afectó a las paredes, que tienen humedad y grietas.

Además, el cielorraso, así como algunas vigas y tijeras, de a poco se descomponen por la exposición al agua, debido a las filtraciones. Se trata de un tejado pesado compuesto por teja cerámica (o española), sobre tablero cerámico (tejuela).

El mal estado de la estructura de soporte de madera hace que sea inminente el peligro de desplome de partes del techo. No obstante, queda pendiente la gestión de los recursos para que se inicien los trabajos necesarios.

Entretanto, el predio provisorio estaría de palabra cedido a la USF, aunque faltaría una inversión para acondicionarlo. Fuentes afirman que el jefe comunal habría referido que no cuentan con recursos para invertir en ninguno de los dos predios, pero que estaría de acuerdo con que se utilice esa estructura, que actualmente no cumple ninguna función en la comunidad.

Intentamos comunicarnos con el jefe comunal, Víctor Garay (ANR), para tener su versión, pero no respondió la comunicación. Permanecemos abiertos a que desee referirse al tema.