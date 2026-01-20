Israel respalda presencia de Paraguay en la Junta de Paz de Donald Trump

La prioridad absoluta para Israel sigue siendo la seguridad en sus fronteras y el desarme de Hamás, sostuvo Fleur Hassan-Nahoum, enviada especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel durante una entrevista telemática concedida a ABC Color.

La misma aseguró que los vínculos comerciales —como la exportación de carne— y la cooperación en ciberdefensa y venta de armas se mantienen intactos tras el histórico gesto paraguayo de trasladar su embajada a Jerusalén.

–Paraguay aceptó ser miembro fundador de la Junta de Paz resaltando su relación con Israel, pero la oficina del primer ministro afirmó que el organismo no está coordinado con ustedes. ¿Cómo se explica esta aparente desconexión?

–EE.UU. está liderando este “Board de la Paz”. Estamos muy felices de que un aliado como Paraguay forme parte del liderazgo de este comité, en lugar de enemigos como Catar o Turquía, que son quienes subvencionan y apoyan a la Hermandad Musulmana, de la cual Hamás es parte. El presidente Peña es un amigo de Israel y queremos ver países democráticos en este espacio. No tenemos una posición crítica porque es un liderazgo estadounidense; nuestra crítica es hacia la presencia de países enemigos en la Junta.

–¿Qué impacto político podría tener esta participación en la relación bilateral, considerando que Israel dice no tener “voz ni voto” en la conformación de la junta?

–No creo que tenga ningún impacto político negativo. Paraguay hizo un gesto muy importante al abrir su embajada en Jerusalén, algo que pocos países han hecho. Preferimos tener ahí (en la Junta) a amigos como Paraguay que nos entienden, que entienden lo que es el terrorismo y la amenaza que representan los enemigos de la Hermandad Musulmana.

–Esta Junta busca fondos para reconstruir Gaza. –¿Prevé Israel consecuencias de seguridad en este sentido?

–Nuestro problema siempre es la seguridad. Económicamente, nos encantaría que los palestinos decidieran prosperar en lugar de matar, que es lo que hacen hoy involucrándose en el terrorismo. Nosotros salimos de Gaza en 2005 con la esperanza de que construyeran una economía próspera, pero trajeron terrorismo y construyeron túneles. Si esta Junta asegura que construyan para la prosperidad y no para amenazarnos en nuestra frontera, mejor para todos. Lo único que nos interesa es la seguridad.

–Paraguay mostró su interés en adquirir fusiles, blindados y tecnología de ciberdefensa israelí. ¿Podrían estas ventas verse condicionadas?

–Otra vez... no creo que vaya a afectar. Queremos amigos (dentro del board).

–¿Cómo ven la exclusión de la ONU en esta iniciativa de paz?

–Es la mejor noticia que ha salido de todo esto. La ONU ha demostrado ser una organización que emplea, subvenciona y ayuda a terroristas a través de la UNRWA. Se encontró que muchos terroristas del 7 de octubre (de 2023) eran empleados de la ONU. Es positivo que no estén invitados a ser parte.

–¿Existe ya una coordinación con el equipo de Donald Trump sobre este organismo?

–Ya están hablando, no tengo ninguna duda. Existe una coordinación de defensa constante entre los militares estadounidenses e israelíes. Nada va a cambiar hasta que veamos el desarme de Hamás. Si esta Junta puede ocupar ese rol, aunque tengo mis dudas, sería lo mejor.

–¿Cuál es la postura de Israel sobre la presencia de otros países en la Junta, como Catar, Turquía o Rusia?

–No nos molesta una fuerza internacional, de hecho, es mejor que ser nosotros los únicos responsables. Lo que no toleramos es que Catar y Turquía, que apoyan el terrorismo y armaron a Hamás, pretendan ahora ser parte de su desarme; es una postura cínica. Sobre la invitación a Putin... eso ya es ridículo.

–¿Qué opina de la estructura de la Junta y la baja representación femenina?

–La falta de mujeres es típico de esa región. Además, actualmente no hay claridad ni transparencia sobre quiénes son los miembros más importantes o de qué se encarga cada división. Si esta Junta trae un poco de estabilidad y quita de en medio a los terroristas, está muy bien, aunque dudo que otros países involucrados tengan la fuerza para lograrlo.

Esquema de la Junta

La denominada Junta de Paz, diseñada primeramente para supervisar la gestión de la Franja de Gaza, tras la firma del plan de paz en octubre del 2025, fue propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Este ente surge bajo la premisa de alejarse de las instituciones tradicionales que, según el preámbulo de su propia Carta, han fracasado sistemáticamente en la resolución de conflictos. Aunque su mandato actual, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, se limita a Gaza hasta finales de 2027, la visión de Trump es que este panel se convierta en una herramienta ágil para resolver disputas en todo el mundo.

¿Quiénes integran la Junta y cómo se accede?

La membresía en esta organización no es abierta; está estrictamente limitada a los Estados que reciban una invitación personal de Trump. Los términos de integración establecen categorías que diferencian el nivel de compromiso y permanencia:

Miembros con mandato estándar: los países invitados ejercen su cargo por un periodo de tres años, sujeto a renovación por parte del presidente.

Miembros de “asiento permanente”: Existe una categoría diferenciada para aquellos Estados que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo durante el primer año; estos países no están sujetos a la expiración del mandato de tres años.

Miembros sin derecho a voto: Aquellos Estados que aún deben ratificar la Carta mediante sus procedimientos internos pueden participar en las sesiones, pero sin voto, siempre que el presidente lo apruebe.

Acuerdo punto por punto

La estructura de la Junta de la Paz se detalla en una carta que otorga facultades extraordinarias a su figura central y establece una operativa empresarial para la paz:

Misión y objetivos: la Junta busca promover la estabilidad y restablecer una gobernanza legítima en zonas de conflicto, difundiendo “mejores prácticas” para comunidades que buscan la paz.

Liderazgo absoluto de Trump: Donald J. Trump funge como presidente inaugural y representante de EE.UU. Tiene autoridad exclusiva para crear o disolver entidades subsidiarias, interpretar el significado de la carta y posee poder de veto sobre cualquier decisión de la Junta Ejecutiva.

La Junta Ejecutiva: está compuesta por líderes de “estatura global” seleccionados por el presidente. Se reúnen mensualmente para implementar la misión del organismo y duran dos años en sus funciones.

Sistema de votación: cada Estado miembro tiene un voto. Las decisiones se toman por mayoría, pero siempre están sujetas a la aprobación final del presidente, quien además tiene voto de calidad en caso de empate.

Financiamiento voluntario: el organismo no depende de cuotas fijas obligatorias para todos, sino de fondos voluntarios provenientes de Estados miembros, otras naciones u organizaciones privadas.

Estatus legal e inmunidades: la Junta posee personalidad jurídica internacional, lo que le permite firmar contratos, adquirir propiedades y operar cuentas bancarias. Además, negocia con los países anfitriones privilegios e inmunidades para su personal.

Idioma y sede: el idioma oficial es el inglés y la organización tiene la facultad de establecer una sede central y oficinas de campo según sea necesario.

Disolución controlada: la Junta continuará existiendo hasta que el presidente lo considere necesario. Se disuelve automáticamente al final de cada año impar, a menos que el presidente la renueve antes del 21 de noviembre de ese año. Lea más en la página 29.

