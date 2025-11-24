Israel afirma que Paraguay es un “gran amigo consistente” ante el “asedio político”

El discurso destacó tanto la necesidad de cooperación económica y de seguridad como la estrategia futura de Israel en Oriente Medio, haciendo hincapié en la desmilitarización de la Franja de Gaza.

Sa’ar abrió su discurso agradeciendo a los embajadores, al encargado de negocios de la embajada estadounidense y a los miembros de la comunidad judía y la delegación económica.

A pesar de la brevedad de su visita (menos de 24 horas), el canciller afirmó haber sentido la amistad de Paraguay al hablar en la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados.

El canciller subrayó que Israel no solo se encuentra bajo “amenazas militares consistentes, estados terroristas y guerras”, sino también bajo un “asedio político consistente”. Este asedio político busca lograr exactamente lo mismo que un asedio militar, y Sa’ar fue enfático al declarar que Israel “no tiene la intención de rendirse”.

Durante estos años difíciles, Paraguay se ha mantenido como uno de los “más grandes amigos” de Israel, refirió.

El canciller resaltó que durante la guerra actual, Paraguay emitió aproximadamente 65 declaraciones de apoyo al Estado de Israel, calificando este hecho de “realmente asombroso” y “muy apreciado”.

Al enfrentar iniciativas hostiles en foros como la Asamblea General de la ONU, Israel siempre cuenta con el apoyo de naciones como Estados Unidos, Argentina, Hungría y Paraguay, recalcó.

Sa’ar garantizó la reciprocidad, asegurando que el pueblo de Paraguay también puede contar con Israel.

Fortalecimiento de lazos económicos

El canciller destacó la importancia de las relaciones que van más allá de los vínculos gubernamentales, enfatizando que deben ser “de pueblo a pueblo” y cubrir todas las dimensiones relevantes, incluyendo el comercio.

Recordó que tres ministros paraguayos acompañaron al presidente Santiago Peña a Israel en diciembre pasado, cuando se reabrió la embajada en Jerusalén.

Sa’ar cumplió su promesa de visitar Paraguay con una delegación económica para fortalecer la dimensión de negocio a negocio (business-to-business), señalando que las reuniones celebradas durante el día fueron exitosas.

Además, Israel y Paraguay firmaron acuerdos de cooperación en materia de seguridad con el Ministro de Relaciones Exteriores. Sa’ar concluyó esta parte reiterando que esperan ansiosamente más visitas bilaterales desde Paraguay en Jerusalén, posiblemente en unas dos semanas.

Estrategia de paz y los palestinos y la relación con Trump

Respecto a la situación en Oriente Medio, el canciller Sa’ar reconoció que, aunque existe una “especie de pausa” con el alto el fuego, Israel no se engaña creyendo que tendrá vecinos como Paraguay, recalcó. Señaló que Israel tiene “vecinos más duros” y, por lo tanto, “siempre debe estar preparado para el futuro”.

Israel está trabajando activamente con “amigos estadounidenses” para asegurar el éxito del plan de paz del presidente Donald Trump.

El proceso, añadió, implica primero estabilizar el sistema y luego avanzar hacia el corazón del plan, que Sa’ar identificó como: El establecimiento de las ISF. El desarme de Hamás. La desmilitarización de la Franja de Gaza.

El canciller argumentó que la desmilitarización no solo creará un futuro mejor para Israel, sino también para los propios palestinos que viven en la Franja de Gaza.

Comunidad judía local

Dirigiéndose a la comunidad judía de Paraguay, Sa’ar comentó que son “afortunados”. A diferencia de otras comunidades de la diáspora que enfrentan olas de antisemitismo, Paraguay es un país muy amigable con un compromiso muy fuerte para luchar contra el antisemitismo, el cual, si existe, es “muy marginal”. Agradeció a la comunidad por apoyar y respaldar a Israel durante los últimos dos años.

Finalmente, el canciller Sa’ar concluyó su discurso deseando a los asistentes una “Feliz Hanukkah”, una festividad que describió como la “mejor festividad judía”, y deseó prosperidad, paz y buena salud para el próximo año civil.