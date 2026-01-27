Escuela San Francisco iniciará las clases en una fábrica abandonada: urgen reparación

La institución educativa San Francisco de Asunción fue clausurada ante el riesgo de derrumbe en el 2025. Las obras de refacción debían haber comenzado a inicios de este mes de enero, pero aún no se llevan a cabo.

Guillermina Fernández, directora de la Escuela San Francisco, explicó que se encuentran acondicionando un inmenso tinglado donde deberán compartir todos los alumnos en aulas divididas por mamparas.

El edificio de la fábrica textil está ubicado dentro del barrio San Francisco y figura a nombre del empresario cartista Andrés Gwynn, amigo y exasesor del expresidente Horacio Cartes.

La institución cuenta con más de mil alumnos en los tres turnos (mañana, tarde y noche) que iniciarán las clases bajo el techo del tinglado, donde los padres y docentes acondicionan el lugar.

“Nuestra escuela es muy grande, el trabajo va a llevar su tiempo, no es un trabajo que se va a culminar en días ni en meses, capaz va a llevar más tiempo, pero no perdemos la esperanza”, comentó la docente.

Agregó que se le informó de un plan de trabajo que debería haber iniciado en los primeros días de enero.

El mobiliario que se utilizará será el de la institución y algunos nuevos que fueron entregados por parte del Gobierno a finales del año pasado.

Finalmente, indicó que también se vieron en la obligación de realizar actividades y “tocar puertas”, para acondicionar el sitio.

El barrio San Francisco fue inaugurado en el 2018, durante el gobierno de Cartes y posteriormente pasó a manos del Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MUVH).