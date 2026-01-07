Escuela San Francisco, en ruinas: iniciarían clases nuevamente en fábrica abandonada

Un grupo de madres reclama que ni Itaipú ni el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), dieron respuestas a los pedidos de refacción, ante el riesgo de derrumbe del predio de la Escuela Básica 8.175 San Francisco, ubicada en el barrio homónimo, en la zona de Zeballos Cué.

Las mamás recordaron que desde marzo del año pasado que exigen las refacciones de la institución educativa actualmente en ruinas, con los pisos rotos, los baños completamente destruidos y el cielorraso que se cae a pedazos.

Ante la falta de acciones, las progenitoras incluso tomaron la escuela, bloqueando el ingreso al recinto en abril del 2025, poco antes de que el MEC ordene la clausura del edificio por peligro de derrumbe.

Luego de este episodio y el posterior cierre del centro educativo, los estudiantes de primaria debieron dar clases en pasillos, en oficinas prestadas y hasta en precarias carpas prestadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Mudanza a fábrica abandonada ligada a Cartes

Luego de las vacaciones de invierno del 2025, los alumnos pasaron a estudiar bajo un tinglado, en una fábrica abandonada, que había sido instalada en el barrio San Francisco en el 2018, como parte de un proyecto de parque industrial, con una financiación de G. 4.300 millones de Itaipú.

La fábrica en cuestión es “Industria Textil San Francisco”, que figura a nombre del empresario cartista Andrés Gwynn, amigo y exasesor del expresidente Horacio Cartes.

Chiara Capdevilla, pareja del actual titular del Partido Colorado, también figura como propietaria de la textil, según datos a los que accedió ABC Color.

Las madres lamentan que ante la falta de reparación de la escuela, nuevamente los alumnos iniciarían el año lectivo, el 23 de febrero, bajo el tinglado que abandonó la fábrica

Inicio de reparaciones

José Luis Rodríguez Tornaco, asesor de Comunicación de Itaipú, recordó que luego de un convenio, todo el barrio San Francisco - inaugurado en el 2018, durante el gobierno de Cartes -, pasó a manos del Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MUVH).

No obstante, se acordó que la binacional se encargará nuevamente de las refacciones necesarias en todo el barrio, incluida la escuela pública.

“El contrato para el inicio de obras se firmó el 5 de enero y el 12 de enero está previsto el comienzo de los trabajos”, agregó Rodríguez Tornaco. La movida se hace mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

No garantizan que las reparaciones culminen para el inicio de clases de fines de febrero.

Empezar de cero

María Victoria Chávez, una de las mamás, comentó que la institución debe ser reconstruida desde cero, porque hoy no está en condiciones de ser habilitada, según dijo en contacto con ABC TV.

Afirmó que en la fábrica, “los niños sufren porque no hay ventiladores” y el espacio tampoco alcanza para ampliar más los grados, que funcionan apenas separados por mamparas.

La directora de la escuela, Guillermina Fernández, había manifestado el año pasado que las clases se desarrollan con muchas dificultades en el sitio, al no contar con aulas separadas, principalmente.