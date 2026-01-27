Reclaman obras urgentes para garantizar agua potable en barrios de Ayolas

El presidente de la comisión vecinal del barrio Yataity de Ayolas, Miguel Amarilla, manifestó que, ante los reclamos constantes de los vecinos, es necesario que las autoridades del distrito ayolense, junto con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), impulsen de manera urgente obras que permitan mejorar el sistema de distribución de agua potable. Informó que mantuvo una reunión con el encargado de la Planta de Tratamiento de Agua de la EBY, licenciado Miguel Rodríguez, durante la cual analizaron posibles alternativas para paliar la problemática a corto plazo.

Lea más: Precandidatos de HC aguardan definiciones mientras crecen ersiones de desercion en Ayolas

Durante el encuentro se planteó la posibilidad de gestionar, a través del gobierno departamental, la provisión de uno o dos tanques de agua que serían instalados en la parte alta del barrio Yataity, lo que permitiría abastecer a todos los usuarios de la zona. Esta medida también beneficiaría a sectores de los barrios Sirena y Santa Ana, siendo este último uno de los más afectados, ya que sus pobladores se quedan sin agua con frecuencia.

Actualmente, varias cañerías ya cumplieron su vida útil y necesitan ser reemplazadas con urgencia.

Amarilla agregó que también sería importante la construcción de una pequeña planta de tratamiento de agua potable en el barrio San Rafael, donde hace algunos años Yacyretá instaló un Puerto Pesquero, actualmente administrado por la EBY. Explicó que, al encontrarse la zona a orillas del río Paraná, no sería necesario realizar perforaciones, sino únicamente montar un tanque elevado, lo que permitiría distribuir agua a los barrios San José Mí, Antequera, parte de San Antonio, Santa Rosa de Lima y Yataity.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el dirigente vecinal cuestionó la falta de interés de las autoridades municipales, especialmente de los concejales. Recordó que, en octubre de 2025, presentó esta propuesta durante una sesión ordinaria, advirtiendo que el problema de la falta de agua es recurrente en verano. Sin embargo, no hubo avance en ninguna posible solución concreta.

Lea más: Tormentas llegarán a estas sietes zonas del pais durante esta tarde