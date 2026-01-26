Precandidatos de HC aguardan definiciones mientras crecen versiones de deserción en Ayolas

Son cuatro los precandidatos del sector: Cristhian Rolón (ANR – arrecheista), Christofer López (ANR – arrecheísta), José Mutti (ANR – derlista) y Arnaldo Cardozo (ANR – HC). Todos esperan que en el transcurso de la presente semana se defina quién será el postulante oficial a la intendencia ayolense.

Ante los rumores de que el elegido sería Rolón, comenzaron a circular versiones sobre una eventual salida de Mutti y López de las carpas de Honor Colorado, con la posibilidad de migrar a algún movimiento de la disidencia colorada o, en su defecto, continuar sus aspiraciones de manera independiente.

Según lo acordado por los líderes departamentales, el sector liderado por el diputado Carlos Arrechea (ANR - HC) y el gobernador de Misiones Richard Ramírez (ANR - HC), tendría a su cargo la definición de candidaturas en Ayolas, San Miguel, San Ignacio, San Patricio y Yabebyry. En tanto, el bloque encabezado por el senador Derlis Maidana (ANR - HC), y consejero de Yacyretá Michel Flores sería responsable de definir a los postulantes en Villa Florida, San Juan Bautista, Santa María de Fe, Santa Rosa y Santiago.

Hasta el momento, Santiago, Misiones, es el único distrito donde ya se habría alcanzado un consenso. En ese municipio, la candidatura estaría definida a favor del presidente de la Seccional Colorada y concejal municipal, ingeniero Hugo Cuenca (ANR), quien contaría con el respaldo de los distintos sectores del partido.

Disidencia colorada

En el sector disidente, el abogado y comunicador radial Gabriel Alfonzo (ANR – FR) confirmó recientemente que aceptó ser precandidato a intendente de Ayolas por el movimiento interno del Partido Colorado Fuerza Republicana (FR), liderado por Hugo Velázquez y Luis Pettengill.

La postulación se da en el marco del proceso interno con miras a las elecciones municipales del año 2026. Alfonzo señaló, además, que mantiene conversaciones con representantes de los movimientos Añetete y Causa Republicana, liderado por la senadora Lilian Samaniego.

El objetivo de estos encuentros es consensuar la presentación de un solo candidato que represente al sector de la disidencia colorada en Ayolas y evitar la dispersión del voto en las internas partidarias, explicó.

