Militares y policías no acompañan la reforma de la Caja Fiscal

Representantes de asociaciones y agremiaciones de militares y policías en situación de retiro, se reunieron esta mañana con la Comisión Permanente del Congreso, con el fin de escuchar sus inquietudes y sugerencias respecto al proyecto de Ley de modernización y reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público, actualmente en análisis legislativo.

Uno de los puntos más sensibles que afecta al sector de las Fuerzas Públicas es la eliminación de la equiparación automática entre el salario del personal en actividad y los haberes de retiro.

El Ejecutivo propone unificar los criterios para el cálculo de las jubilaciones, en base al promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años de servicios.

El Coronel Felipe Mercado, militar retirado y representante de la Coordinadora Estratégica Conjunta de Asociaciones Militares, señaló que esto es totalmente anticonstitucional. “Viola el artículo 103 de la Constitución Nacional, porque no prevé la formación de entes autárquicos, y eso por ahora es una posible violación”.

Luego apuntó: “La parte económica tampoco se ajusta a lo que debe ser. Las inversiones rentables son insuficientes y afecta los derechos adquiridos no solamente de la fuerza pública, sino de todos los sectores del funcionariado público”.

“Todos los funcionarios públicos tienen derecho a la actualización de sus haberes jubilatorios en igualdad de condiciones dispensadas al personal en actividad”, señaló.

Para cerrar, el Coronel Mercado manifestó que se deben formar entes autárquicos. “Proponemos fuentes rentables de ingreso que pueden cubrir todos los beneficios y proponemos el aporte patronal del 14% como mínimo, que nos lo ha hecho el Estado desde 1909″.

De un plumazo contra los logros gremiales

Fermín de León Rojas, suboficial retirado y presidente de Asociación de padres de policías, indicó que no coinciden que sea justo lo que se le plantea. Apuntó que es necesario revisar la Caja Fiscal, “pero no de esta manera criminal, como pretende el gobierno”.

“Es un retroceso, todos los logros gremiales, todos los beneficios que hemos conseguido, ahora de un plumazo se quieren eliminar”.

A renglón seguido remarcó: “La Policía Nacional tiene un régimen de trabajo especial, una ley especial. Nosotros trabajamos de noche, trabajamos feriado, trabajamos 12 horas al día como mínimo. No se puede comparar con ningún otro trabajador”.

Otro tema que genera conflicto es que ahora deberán llegar a los 57 años para acceder a la jubilación. “Imagínense si yo paso de retirado a 45 años. A los 57 recién voy a cobrar mi jubilación. ¿Qué voy a comer duranate 12 años? ¿Qué va a comer mi familia?“.

“No nos vamos a callar. Esto no vamos a aceptar y vamos a tomar medidas drásticas”, concluyó.