Revelan que niña indígena que murió por desnutrición no recibía leche fortificada desde el año pasado

Más datos van siendo socializados de parte de los responsables de instituciones del Estado en sus distintos niveles acerca de la niña indígena de 3 años que murió por desnutrición calórico-proteica, según un médico forense.

La licenciada Karla Manzur, encargada de Nutrición de la XIII Región Sanitaria, indicó que la pequeña accedió a la leche fortificada en el marco del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) en octubre del año pasado y ese mes se constató que ya tenía un cuadro de desnutrición.

“Ingresó ya con un diagnóstico de riesgo de desnutrición, eso mantuvo mucho tiempo. La última vez fue en octubre y ya estaba con una desnutrición grave; se les insistió a los padres que cuando vienen a cobrar por Tekoporã, también pasen a retirar la leche”, indicó Manzur.

Puntualizó que la leche es apenas un complemento nutricional. En cuanto a la necesidad o no de internar en su momento a la niña, la nutricionista expresó que eso ya está a cargo de los médicos.

Finalmente, reflexionó sobre las condiciones en las que viven en la comunidad Takuaguyogue, donde murió la niña y donde no hay ni siquiera accesibilidad. “Cómo van a estar encerrados?”, cuestionó, haciendo referencia al hecho de que para llegar al lugar, se debe usar un camino que cruza por una propiedad privada y se usa solamente previa autorización del dueño.

Gerente de Tekoporã dice que el padre de la niña cobró beneficio hasta diciembre

El abogado Carlos Machuca, encargado departamental del Programa Tekoporã en Amambay, señaló que Amado Zárate, padre de la niña que murió por desnutrición, cobró regularmente el beneficio hasta el mes de diciembre del año pasado. “También se le acreditó por el mes de enero pero no sabemos si llegó a cobrar ya que fue privado de su libertad”, indicó Machuca.

El mismo reveló también que la niña padecía una discapacidad. “Tenía parálisis cerebral, ni se movía, según nuestra encargada de comunidades indígenas”, expresó. Agregó que se estaba realizando gestiones para que la misma sea incorporada como persona con discapacidad y aumentar el beneficio en el marco de la aplicación del Programa de Estado, pero “lamentablemente se produjo su deceso”.