Río Pilcomayo desciende, pero hay 37 familias aisladas

Unas 75 familias de la localidad de Margariño están en riesgo ante el desborde del río Pilcomayo, pero unas 37 están aisladas actualmente. Aclaró además que estas familias “no están inundadas, están aisladas porque el agua bordea prácticamente esa población”.

Zárate señaló que la Secretaría de Emergencia Nacional envió asistencia de manera anticipada y que, por pedido de la propia comunidad, también fue enviada una deslizadora para eventuales evacuaciones.

Sin embargo, precisó que hasta el momento no fue necesario evacuar a ninguna familia. “Lo que hicimos fue utilizar nuestra deslizadora para movilizarnos de un sector a otro”, indicó.

En cuanto a la ayuda humanitaria, detalló que se trata principalmente de alimentos no perecederos. “A partir de esta tarde estamos entregando ya esos kits de alimentos para esas familias que están aisladas”, sostuvo. Añadió que la SEN llevó incluso “el doble de lo que se tendría que entregar en esa zona por cuestiones de seguridad”.

El ministro también confirmó que no se registran asistencias de emergencia por cuestiones de salud en esa zona.

Una “debilidad” del muro de contención

Sobre la causa del desborde, Zárate explicó que se detectaron problemas en la infraestructura de contención. “La parte donde hubo una cierta debilidad del muro, la Gobernación y las empresas contratistas están reforzando esa parte”, señaló.

Asimismo, relató que se verificó un puente ubicado a seis kilómetros de la comunidad donde “se estaba taponando el río y por eso se tuvo el desborde”. Según indicó, esa zona debía limpiarse para que el río recupere su cauce normal.

Respecto al momento en que se produjo el avance del agua hacia la población, estimó que “fue el sábado” cuando ocurrió el problema, debido a que “el puente prácticamente se constituyó en una represa” y el agua, en lugar de seguir su curso, terminó desbordando hacia la comunidad.

Finalmente, advirtió que la situación en toda la franja desde Pozo Hondo hasta la desembocadura del río Paraguay involucra a más de mil familias. “Conforme al INE, tenemos más de mil familias desde Pozo Hondo”, manifestó.

No obstante, explicó que el río Pilcomayo tiene un comportamiento “inestable” y que generalmente el impacto más fuerte llega hasta General Díaz, ya que luego “se diluye todo por los esteros”.