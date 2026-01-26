Ministro de Defensa confirma ruptura de un muro en el río Pilcomayo

Pese a que inicialmente se negó la ruptura de un muro de protección del río Pilcomayo en el territorio chaqueño, el ministro de Defensa Nacional, general Óscar González, confirmó que un dique que contenía las aguas del cauce sufrió una ruptura en la localidad de Margariños, situada aproximadamente a 650 kilómetros al norte de Asunción, cerca del Fortín General Díaz.

“El dique efectivamente cedió, pero ahora está reforzado y recompuesto por la empresa encargada del mantenimiento del río Pilcomayo”, señaló. Además, recalcó que, tal y como estaba previsto, el Pilcomayo creció repentinamente.

“El caudal del río Pilcomayo aumentó hasta 5,85 metros en toda esa zona, pero gracias a Dios bajó ahora a 4,65 metros”, precisó González. Además, detalló que -tras un relevamiento de datos- confirmaron que 23 de las 75 familias que habitan la zona fueron afectadas y reciben asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional.

El ministro aseveró que el dique está siendo reforzado y recompuesto por la empresa encargada del mantenimiento del río, con apoyo de maquinaria de la Gobernación de Boquerón, para evitar que la localidad vuelva a ser impactada por las aguas. “Tuvimos un percance con el dique, pero ya está siendo reforzado para que esta localidad no sea más afectada por el agua”, sostuvo.

González aseguró que personal de la SEN está preparado para brindar socorro rápido a los pobladores que lo necesiten. También mencionó que se mantiene vigilancia en Pozo Hondo, aunque negó que existan riesgos inmediatos, y afirmó que coordina instrucciones precisas con la Armada para reforzar la asistencia a la ciudadanía en toda la zona.

Crónica de un desborde anunciado

Desde el 10 de enero, autoridades ya afirmaban que estaban “monitoreando” el intenso caudal del río Pilcomayo, tras la llegada del agua a General Díaz.

A pesar de ello, el fin de semana se registraron los primeros desbordes y un muro terminó cediendo, según confirmó cerca del mediodía el Ministro de Defensa.

Hasta el momento, el agua ingresó a algunas propiedades y ya está incluso llegando a las casas de alrededor de cinco familias, según los últimos datos.