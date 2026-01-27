Salud planea llegar a 400.000 niños con una campaña nacional de vacunación

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) está trabajando en la planificación de la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubéola, con el objetivo de reforzar la eliminación de ambas enfermedades en el país. La estrategia está dirigida a niños y niñas de entre 1 y 5 años de edad, detalló el licenciado Luis Cousirat, representante del PAI.

“El país hoy sigue manteniendo el estatus de eliminación gracias al gran trabajo realizado en el brote reciente que tuvimos en San Pedro y que se extendió a dos ciudades del departamento Central con 49 casos confirmados”, explicó.

Según detalló, la campaña busca alcanzar al menos al 95% de la población objetivo, es decir, a cerca de 400.000 niños en todo el territorio nacional. Para ello, se implementarán diversas modalidades de vacunación: jornadas en instituciones educativas, en espacios muy concurridos y también recorridos casa por casa.

Preocupante aumento de casos a nivel mundial

El funcionario recordó que las campañas de seguimiento contra el sarampión se realizan cada cuatro a cinco años.

Cousirat advirtió que el contexto regional es preocupante debido al aumento sostenido de casos en varios países. “Solo en la región de las Américas, el año pasado se cerró con más de 14.000 casos confirmados de sarampión”, indicó.

Detalló además que Canadá mantiene circulación activa desde hace más de un año, con fallecidos por complicaciones, mientras que Estados Unidos ya perdió su estatus de país libre de sarampión. México está en riesgo de perder esa certificación y Bolivia enfrenta un brote importante, desde donde se registró un caso importado a Santa Rosa del Aguaray.

“Argentina, Chile, Uruguay y Brasil también han confirmado brotes, lo que pone en contexto un riesgo mucho más amplio para la dispersión de esta enfermedad que ya la teníamos eliminada y que ha reemergido con todo”, alertó.

Inicio previsto para marzo

La campaña está prevista para iniciar en la primera semana de marzo, coincidiendo con el comienzo del año lectivo. La primera etapa se enfocará en las instituciones educativas, especialmente en niños de 4 y 5 años que ingresan al sistema escolar.

“La idea es verificar el estado de vacunación y que reciban la dosis de campaña contra sarampión, rubéola y también paperas”, concluyó.