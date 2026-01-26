Solo el 3% de la población infantil se ha vacunado contra el dengue

La campaña contra el dengue comenzó en noviembre del 2025 y hasta el momento es muy baja la tasa de vacunados, por lo que desde el Ministerio de Salud instan a los padres a vacunar a sus hijos.

“Son 70.200 dosis que llegaron para el esquema de dos dosis. Hay que recordar que la población que hoy tiene que recibir esta vacuna son los niños de 6 a 8 años, que viven en dieciséis ciudades”, señaló el Director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Luis Cousirat.

Cuando se habla de dieciséis ciudades, ingresan Asunción y nueve municipios del Departamento Central.

Seguido apunto: “Para nosotros es muy importante la estrategia que se ha sumado. Esta (vacunación) es una herramienta más para la lucha contra esta enfermedad, ya que el grupo más afectado por esta enfermedad es la población pediátrica. Seguido va la población hasta 39 años”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Desde el inicio de la campaña hasta hoy, más de 850 niños fueron vacunados, lo cual representa solo el tres por ciento de la población”, mencionó Cousirat.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Aumentan las notificaciones de sospechas de dengue en las últimas semanas

Hay que tener presente que este es un país endémico para el dengue, por lo que todos ya hemos sido afectados por algún serotipo de esta enfermedad. Entonces, esta vacuna lo que hace es prevenir de la forma grave para los cuatro serotipos.

“Históricamente, nosotros nos hemos enfermado de los serotipos 1 y 2, entonces, la sensibilidad para los serotipos 3 y 4 es muy alta”, aclaró el profesional.

En otro momento, Luis Cousirat apuntó que estamos en el tiempo ideal para recibir la vacunación. “Al ser una vacuna de virus vivo atenuado, el cuerpo necesita por lo menos dos semanas de tiempo para generar estos anticuerpos protectores. En tres meses se recibe la segunda dosis y se tiene la protección total”.

Lea más: Asociación de víctimas de dengue pide acciones coordinadas para evitar más muertes

El director del PAI remarcó que no sirve aplicarse la vacuna en plena epidemia de dengue. “Por eso es importante que los padres, con hijos de 6 a 8 años, puedan acudir a los centros vacunatorios para hacer uso de esta herramienta”.