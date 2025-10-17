Salud confirma 49 casos de sarampión en Paraguay

Luego de la confirmación de dos casos correspondientes a la “semana epidemiológica 35″, los casos de sarampión aumentaron de 47 a 49 en el país. Al respecto, el director del PAI, Luis Cousirat, confirmó que se impulsa una campaña de vacunación masiva contra la enfermedad.

Según el funcionario, de los 49 casos, hubo siete hospitalizaciones por distintas complicaciones entre neumonía, deshidratación o descompensaciones por diabetes.

“Se pueden esperar complicaciones hasta en 30% de los casos y hay un 5% de riesgo de fallecimiento”, detalló.

También confirmó que el caso sospechoso en Asunción fue descartado y los dos últimos confirmados corresponden a nexos de los cuadros en el departamento de San Pedro.

Vacunación en las casas

Como parte de la campaña de prevención de esta enfermedad, el Programa Ampliado de Inmunizaciones realizará vacunaciones mañana en las casas, tanto en la capital y también en ciudades del departamento Central.

En el caso de Asunción se espera el siguiente recorrido de 07:00 a 12:00:

Barrio Republicano.

Barrio La Residenta.

San Pablo.

Terminal.

Virgen de la Asunción.

“Las brigadas van a pasar por tu barrio, tenés a mano tu cédula y libreta de vacunación”, instan, principalmente a los padres cuyos hijos no están inmunizados.

Por otra parte, de 07:00 a 13:00 habrá recorridos en estas ciudades y barrios:

Luque: Compañía 11 - Yka’a - Moras Cue.

Mariano Roque Alonso: Villa Margarita.

Lambaré: 4 mojones - Villa Colorada - 8 de Diciembre.

San Lorenzo: Barcequillo.

