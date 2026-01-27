Tejido comunitario dará identidad y sombra urbana a San Juan Bautista

La iniciativa fue ideada por Javier Alegre, quien propuso crear una obra de crochet para embellecer la ciudad de San Juan Bautista y dar visibilidad al talento local. La propuesta fue recibida con entusiasmo por Marleny González y otras artesanas, que conformaron el grupo Nitsuga Mangoré Tejedores, que inició con 22 integrantes y actualmente continúa trabajando con unas 10 personas.

Proponen poner en valor el trabajo artesanal local y fortalecer la identidad cultural de la ciudad. Además, promueve la participación comunitaria y demuestra que la organización ciudadana puede impulsar propuestas culturales y turísticas sin depender del Estado.

El grupo desarrolló la obra durante más de un año, sin apuros, priorizando la creatividad y el disfrute del proceso. Para las participantes, el tejido no es solo una labor manual, sino también un espacio de encuentro y contención, donde comparten momentos, celebraciones y apoyo mutuo, consolidándose como un proyecto terapéutico y comunitario.

Lea más: La Maratón solidaria diocesana logró recaudar G. 280 millones para labores pastorales

La labor colaborativa buscó reflejar el espíritu de unión y dedicación de la comunidad, poniendo en valor el trabajo colectivo y el compromiso sostenido de sus integrantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La media sombra final está compuesta por casi 800 tapetes y medirá aproximadamente 30 metros de largo por 7 de ancho. La instalación se realizará al costado de la municipalidad, entre la plaza Mariscal Estigarribia y la esquina contigua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se prevé que esté lista antes del Festival Nacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino”, explicó Alegre.

La obra se proyecta no solo como un elemento funcional para brindar sombra, sino también como un atractivo turístico que destaque la identidad cultural local.

Para las integrantes del grupo, la experiencia demuestra que iniciativas de esta magnitud pueden concretarse sin depender del Estado, mediante la colaboración comunitaria y el compromiso ciudadano. Tanto Javier como Marleny señalaron que esperan que el proyecto inspire futuras acciones culturales y creativas, promoviendo la participación de quienes deseen aportar, ya sea con materiales o con mano de obra.