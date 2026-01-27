Video: temporal causa daños en el Club Internacional de Tenis de Asunción

El repentino e intenso temporal que azotó en la tarde de este martes a Asunción y al área metropolitana dejó importantes daños materiales, entre ellos en las instalaciones del Club Internacional de Tenis (CIT), ubicado en el barrio Ytay, de la capital. Los fuertes vientos incluso derribaron parte de una muralla del complejo deportivo.

Vientos derribaron parte de una muralla

De acuerdo a las imágenes publicadas por el club, las ráfagas de viento fueron lo suficientemente intensas como para provocar la caída de una sección de la muralla perimetral del club, además de otros daños menores en diferentes sectores de la institución.

Mensaje de tranquilidad a los socios

La presidenta del CIT, Carolina Molinas, emitió un mensaje dirigido a los socios, en el cual llevó tranquilidad tras el episodio climático. Aseguró que, pese a los daños materiales, no se registraron personas afectadas.

“Quiero transmitirles tranquilidad. Afortunadamente, ninguna persona, ni socios ni colaboradores, resultó afectado”, expresó Molinas.

Trabajos de evaluación y recuperación

Molinas señaló además que el equipo del club ya se encuentra trabajando en el relevamiento de la situación, la limpieza y el ordenamiento de los espacios afectados. Indicó que la prioridad es garantizar la seguridad de todos y avanzar con la recuperación de las áreas dañadas en el menor tiempo posible.

Desde la institución adelantaron que en las próximas horas se informará a los socios sobre la normalización de las actividades deportivas y sociales.