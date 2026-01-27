Fuerte viento causó destrozos en la zona de Santaní

Entre las zonas más afectadas se encuentra la compañía 2000 ex Marengo, donde la Policía detectó unas diez casas cuyos techos fueron dañados por las ráfagas de viento. Aparte de esta población, también la Policía informó que hubo perjuicios en la calle 4000 ex Marengo y en Tacuruty, de la misma jurisdicción.

Según los datos recabados por los efectivos de la Subcomisaría Nº 22ª de la colonia Vaca Hu, el suceso se habría producido ayer entre las 19:00 y 20:00, cuando un fuerte viento del sector sur, que duró unos cinco minutos, llegó a afectar aproximadamente a 17 casas de los colonos de la zona.

Sin embargo, esta mañana sigue la tarea de relevamiento de datos por parte de los uniformados y funcionarios de la Municipalidad de San Estanislao, con el propósito de obtener más detalles de lo ocurrido, principalmente para corroborar la cantidad exacta de familias afectadas y, de acuerdo con eso, recurrir a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Lea más: Fuertes rafagas de vientos destechan viviendas en San Estanislao

Nota a la SEN

Al respecto, la encargada de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, Julia Duarte, informó que, apenas terminen con la verificación total de las áreas afectadas, el informe será remitido a la SEN para el envío de los materiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aseveró que hasta el momento constataron que la mayor cantidad de familias afectadas se encuentran en la compañía 2000 ex Marengo, aunque también en las otras comunidades aledañas se produjeron perjuicios, pero en menor proporción, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por ahora ya detectamos 17 viviendas dañadas, pero no se descarta que pueda haber más casos en los alrededores, que en el transcurso del día vamos a ir verificando con la Policía Nacional hasta terminar el recorrido”, explicó la funcionaria municipal.