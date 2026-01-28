Así avanzan los trabajos para mantener el río Bermejo navegable

El ingeniero Benjamín Martínez, jefe de Dragado de la ANNP, explicó que se mantiene un control diario para evaluar la profundidad del canal del río Bermejo y la ubicación de los sedimentos.

“La draga está cortando y conformando un pasillo por donde van a ir pasando las embarcaciones a medida que el sedimento se acumula. Hoy, la montaña de arena ya alcanza casi cuatro metros de altura en un tramo de dos kilómetros”, detalló.

Martínez señaló que la cantidad de sedimento se calcula en metros cúbicos, mediante sondas de alta precisión y modelos que permiten comparar el lecho del río de un día a otro.

“Un convoy completo mide 290 metros, casi tres estadios de largo. A veces el ancho del canal no permite que entren todas las barcazas juntas, por eso se debe fraccionar el convoy”, explicó Martínez.

El objetivo es evitar bloqueos en la hidrovía

El ingeniero recordó que cuando una embarcación queda varada, bloquea el paso de otras y se requiere la intervención de remolcadores adicionales. “El año pasado tuvimos varias varaduras porque el sedimento estaba acumulado y la corriente del Bermejo impedía el paso”, recordó.

Según Martínez, aunque la hidrovía se extiende por 3.490 kilómetros, estos dos kilómetros afectados por la acumulación de sedimento representan un cuello de botella crítico, comparable a un “agujero” que interrumpe toda la ruta.

¿Cuándo terminará el dragado en el Bermejo?

Actualmente, la maquinaria se encuentra operativa en la zona y se espera que los trabajos continúen hasta mediados de marzo o abril, dependiendo de la disminución del caudal del río.

El ingeniero afirmó que la ANNP mantiene una coordinación constante con Prefectura y los armadores para asegurar la circulación segura de embarcaciones y barcazas, a través de las cuales se realiza la provisión de combustible y el transporte de exportaciones e importaciones.

“Estamos trabajando para que la navegación sea segura y no se repitan los problemas del año pasado, cuando muchas embarcaciones quedaron varadas y fue necesario recurrir a remolcadores adicionales para despejar el canal”, concluyó Martínez.

Paraguay está en alerta debido a que el Bermejo ya creció al menos siete veces más de manera repentina debido a lluvias en la cuenca alta. El sedimento se va acumulando y genera problemas en la navegación.