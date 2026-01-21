En alerta sobre el Río Bermejo: Draga está lista para empezar trabajos la próxima semana

Con el aval de Argentina y de Paraguay, al ser aguas compartidas, el inicio del dragado del paso Bermejo podría arrancar la próxima semana, informó la Agencia Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

El jefe de Dragado de la ANNP, Benjamín Martínez, señaló a ABC que los trabajos aún no se iniciaron, aunque el proyecto ya se encuentra “encaminado y prácticamente listo”. Comentó que días atrás, la Cancillería envió los últimos datos solicitados por las autoridades argentinas.

Indicó que dicha documentación detalla el tipo de draga que se encargará de las operaciones, la nómina de personal, la habilitación de la Prefectura General Naval Paraguaya, entre otros requisitos.

Proyecto aprobado

Asimismo, sostuvo que el proyecto ya fue aprobado tanto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de Argentina como por la ANNP. Entre tanto, resta que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) emita la orden de inicio de los contratos adjudicados en diciembre del año pasado.

“Lo más probable es que la próxima semana estemos arrancando los trabajos en el Bermejo”, adelantó.

Martínez señaló que se está llegando “a tiempo”, ya que se recibió un reporte de la Comisión Nacional del Bermejo que muestra una "crecida abrupta" registrada este martes en las estaciones hidrométricas del río.

Explicó que, el nivel del Bermejo aumentó 3,54 metros en apenas cuatro horas. “En cuatro horas el río subió más de tres metros su nivel y existe un pedido para que todas las ciudades ribereñas del Bermejo, sobre todo las más cercanas al río Paraguay, se mantengan en situación de alerta, debido a la rápida suba del caudal, que provoca erosión en las costas y genera sedimentos que luego se depositan en el río Paraguay”, contó.

Equipamiento listo

Con relación al inicio de los trabajos, reiteró que podría darse en los próximos días, dado que el MOPC está en condiciones de dar el inicio.

“La draga está preparada, con todo el equipamiento, y saldrá desde la ciudad de Villeta. Estimamos que, en un escenario optimista, el arranque se dé a la brevedad posible”, afirmó.

El ingeniero explicó que todo está encaminado para dar inicio a los nuevos contratos, considerando que los anteriores finalizaron en diciembre. Agregó que aún deben cumplirse algunos trámites administrativos para el cierre de esos contratos, que incluyen una recepción provisoria y otra definitiva, procesos que requieren cierto tiempo antes de activar los nuevos acuerdos.

Gravedad de la situación

“Existe una predisposición de la empresa adjudicada, que entiende la gravedad de la situación. Por eso tienen la draga lista y ya presentaron ante la Prefectura General Naval Paraguaya toda la documentación del personal y de las embarcaciones que iniciarán la movilización. Están preparados para comenzar los trabajos apenas se cuente con todos los permisos y habilitaciones correspondientes”, detalló.

Finalmente, el experto explicó que en el Bermejo lo que se busca es la apertura de un canal. Alegó que existe “una montaña de arena que debe ser cortada para habilitar el paso”.

Aumenta el caudal

Posteriormente, se realizará un trabajo de mantenimiento permanente del canal, ya que a medida que el Bermejo aumenta su caudal también se incrementa la cantidad de sedimentos depositados en la zona.

“Ese sedimento debe retirarse día a día. Por lo tanto, la estrategia cambia: además de conformar el canal, se realizará un dragado de mantenimiento. El Bermejo es un paso distinto a otros, una vez que se draga el canal puede mantenerse, puede volver a cerrarse en cuestión de horas”, concluyó.