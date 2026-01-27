Se inicia dragado continuo en el río Bermejo para asegurar la navegación

Por el nivel “crítico” del río Paraguay se iniciaron los trabajos de despeje de sedimentos producidos por el río Bermejo, informó la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

El jefe de dragado de ANNP, Ing. Benjamín Martínez, señaló a ABC que los trabajos de dragado comenzaron este lunes en el paso Bermejo, tras completarse toda la documentación necesaria, tanto para obtener la anuencia del lado argentino como de las empresa encargada Ingeniería de Topografía Caminos S.A. (TyC).

Comentó que se implementó un protocolo para el franqueo del lugar, en el que la Prefectura General Paraguaya establece que todas las embarcaciones seguirán franqueando el canal, pero deberán avisar previamente a dicha institución. Esto se debe a que las operaciones ejecutadas por la firma TYC se realizarán de manera continua durante 24 horas.

“Normalmente, la draga trabaja 18 horas, luego sale seis horas del canal y durante ese tiempo se permite el paso por la zona. Pero debido a la criticidad en la navegación y al alto volumen de productos transportados, cerrar el canal durante 18 horas provocaría congestión”, explicó Martínez.

Trabajos de draga durante 24 horas

El ingeniero agregó que, para evitar atascos en las vías navegables, la firma encargada del servicio opera “sin parar” y sin cerrar el canal.

Sostuvo que, mientras el franqueo se realiza de manera fraccionada, cada embarcación debe dejar una cantidad de barcazas para reducir sus dimensiones, mientras la prefectura supervisa toda la maniobra. De esta forma, el canal no se cierra por completo y se puede continuar trabajando.

Martínez acotó que se deben retirar alrededor de 300.000 metros cúbicos de sedimento lo más rápido posible. El lunes se avanzaron 90 metros lineales, considerando que el canal total que se debe conformar tiene aproximadamente 1.400 metros.

“Más que la cantidad de arena que se está sacando, lo que monitoreamos son los metros de canal conformados. En el primer día se avanzaron 90 metros y de continuar a este ritmo terminaríamos un primer corte en unos 15 días y luego iniciaremos el segundo”, detalló el profesional.

Nivel del río Paraguay

Según el entrevistado, el río Paraguay continúa descendiendo. Este martes se registraron 66 centímetros en el Puerto de Asunción, prácticamente dos pies menos (60 centímetros) que la semana pasada.

“Se está observando un descenso bastante rápido. En Pilar, la semana pasada marcó 3,50 metros; este lunes alrededor de 2,80 metros. Estamos llegando al límite en el que el río Paraguay empieza a no tener fuerza suficiente para arrastrar el sedimento que arroja el Bermejo”, destacó.

Incremento de sedimentos

Mencionó que, según la batimetría (profundidad de las aguas) realizada ayer y comparada con la del 5 de enero, se constató un incremento “muy grande” de sedimentos en la zona.

“Los trabajos comenzaron y la idea es que la draga no detenga sus operaciones, siempre que no surja ningún inconveniente, debido que estamos en una situación de emergencia”, reiteró.

En cuanto al diálogo con los armadores, afirmó que se mantiene una mesa de trabajo permanente, con la participación de la Prefectura y la ANNP, coordinando las acciones a ejecutar.

El ingeniero explicó finalmente que se informa diariamente el rendimiento de la draga y los resultados de la batimetría, de manera que las autoridades sepan la trayectoria que deberán seguir las embarcaciones para pasar por la zona profunda. Asimismo, la prefectura se encarga de controlar el calado efectivo de cada embarcación, en cumplimiento de una nueva resolución de calado.