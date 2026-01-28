Asunción: contribuyentes coparon municipalidad para aprovechar últimos días de promociones

Una gran cantidad de contribuyentes se congregó este miércoles en la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción. Largas filas se observaron en cajas convencionales y en la “autocaja”, que permite a los ciudadanos hacer los pagos desde los vehículos. La aglomeración coincide con el fin de las promociones vigentes para incentivar el cumplimiento tributario.

La administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), busca elevar la recaudación para superar la crisis financiera dejada por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), mediante facilidades ciudadanas.

Los contribuyentes que paguen al contado impuestos y tasas del 2026 recibirán un descuento del 10 %. Para patentes de rodados, el beneficio es del 12 % si se abona la totalidad en una sola cuota. Las patentes comerciales también gozan de una rebaja del 10 % al cancelar ambos semestres del año.

Hasta fin de mes rige la exoneración del 100 % en multas y recargos por mora en tributos atrasados. Este beneficio aplica al efectuar el pago al contado de la totalidad de la deuda en una única transacción.

Horario extendido

Además, se dispuso una extensión del horario de atención en las oficinas municipales y bocas de cobranza. El objetivo principal es agilizar los trámites y evitar filas largas durante estos días clave de gestión fiscal.

Desde hoy, miércoles, hasta el viernes 30 de enero, el palacete y centros municipales atienden de 07:00 a 18:00. Los locales ubicados en COARCO e IVESUR ajustarán su jornada hasta las 17:30 en estos días. Estas medidas buscan absorber la demanda de quienes desean aprovechar los beneficios económicos anunciados.

El sábado 31 de enero, último día de promociones, la comuna atenderá de 07:30 a 15:00 en centros municipales. En los puntos de COARCO e IVESUR, la recepción de pagos se realizará únicamente hasta el mediodía. Se insta a los vecinos a acudir temprano para garantizar su atención antes del cierre definitivo del mes.

Para consultas, los ciudadanos pueden llamar al (+595 21) 627 3000 o ingresar al portal web municipal. Se recomienda verificar los locales externos autorizados para evitar traslados innecesarios hasta la sede principal.

Piden extender promoción

La Junta Municipal aprobó también hoy, miércoles, encomendar al intendente Bello que extienda las promociones hasta el 28 de febrero.

La propuesta del concejal Juan José Arnold (ANR-disidente) busca seguir estimulando la puesta al día de la población asuncena. Se espera que esta medida, que requiere el visto bueno del intendente, permita a más personas acceder a los descuentos durante el próximo mes.