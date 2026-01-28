¡Atención con los raudales! Conocé los puntos críticos de Asunción

Ante la intensa lluvia caída en la tarde de este miércoles, la Policía Municipal de Tránsito activó los protocolos e informó a través de las redes sociales sobre los puntos críticos de la ciudad de Asunción, donde los conductores deben tomar las precauciones necesarias por acumulación de agua.

La principal recomendación, inclusive para los transeúntes, es evitar las zonas afectadas y optar por caminos alternativos hasta que la situación se normalice.

Los puntos a evitar son:

Avenida Fernando de la Mora y De La Victoria.

República Argentina y Caaguazú.

Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas.

General Santos y San Antonio

Avenida Artigas y Perú.

Avenida Artigas y Mburicao.

21 proyectadas y Antequera.

Montevideo entre 12 y 13 proyectadas.

Santa Ana y Roque C. Miranda.

Virgen del Carmen y Sargento Marecos

Avenida Eusebio Ayala y Boggiani.

Lea más: ¡Atención! Elevan a 16 los departamentos en zona de tormentas

Frente a cualquier inconveniente, como estar varados, algún árbol caído y todo lo que tenga que ver con problemas de tránsito durante los temporales, la ciudadanía puede comunicarse al *916.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy