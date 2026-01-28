Buscan a adolescente desaparecido en Capiatá

Jesús Ezequiel Domínguez Meza, de 15 años, es buscado por sus familiares y las autoridades, tras aplicarse el protocolo utilizado en este tipo de casos.

La desaparición ocurrió el domingo 25 de enero, a las 17:00 aproximadamente, según el parte policial.

Fue visto por última vez en el barrio San José, calle 19 de Marzo de la Compañía 8 y 9 Rojas Cañada de la ciudad de Capiatá.

Los familiares indicaron que en el momento de la desaparición vestía remera del Club 30 de Agosto, color blanco con franjas rojas y azules con el N.° 1, short de color azul y zapatillas de color negro y rojo.

El adolescente tiene contextura física delgada, estatura de 1.65 cm aproximadamente, cutis blanco y cabello de color castaño.

Ante alguna información que pueda ayudar a dar con su paradero, se encuentran habilitados los números: