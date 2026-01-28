Nacionales
28 de enero de 2026 - 12:32

Buscan a adolescente desaparecido en Capiatá

Jesús Ezequiel Domínguez Meza, de 15 años, es buscado por su familia.
Jesús Ezequiel Domínguez Meza, de 15 años, es buscado por su familia.Stefanie Céspedes

Un adolescente de 15 años está desaparecido desde el pasado domingo 25 de enero. Fue visto por última vez en la ciudad de Capiatá, departamento Central.

Por ABC Color

Jesús Ezequiel Domínguez Meza, de 15 años, es buscado por sus familiares y las autoridades, tras aplicarse el protocolo utilizado en este tipo de casos.

La desaparición ocurrió el domingo 25 de enero, a las 17:00 aproximadamente, según el parte policial.

Fue visto por última vez en el barrio San José, calle 19 de Marzo de la Compañía 8 y 9 Rojas Cañada de la ciudad de Capiatá.

Los familiares indicaron que en el momento de la desaparición vestía remera del Club 30 de Agosto, color blanco con franjas rojas y azules con el N.° 1, short de color azul y zapatillas de color negro y rojo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El adolescente tiene contextura física delgada, estatura de 1.65 cm aproximadamente, cutis blanco y cabello de color castaño.

Lea más: Buscan a joven desaparecido en Zona Sur de Fernando de la Mora

Ante alguna información que pueda ayudar a dar con su paradero, se encuentran habilitados los números:

  • 130 del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, de la Policía Nacional.
  • 911 del Sistema de Emergencias de la Policía Nacional.
  • La Comisaría más cercana.