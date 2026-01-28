Caja fiscal: no se pueden modificar beneficios a quienes ya se jubilaron, recuerda especialista

El abogado Javier Parquet se refirió a la reforma de la caja fiscal y dejó en claro que esos ajustes se tienen que hacer, porque actualmente no damos para más. Además, explicó que las modificaciones afectarían al trabajador que está en carrera para acceder a la jubilación, no así al que ya está jubilado.

“Tenemos un sistema deficitario en el que hay un desequilibrio absoluto que está intentando hacer colapsar ese esquema porque los ingresos no soportan, ni encajan lo suficiente, como para sostener el sistema”, comenzó señalando Javier Parquet.

Seguido, comentó: “Es cierto que es una cuestión económica fundamental, pero resulta que cuando estas medidas vayan a asumirse, va a tener que afectar ciertos derechos, compromisos, o al menos ciertas expectativas en ciudadanos”.

“Hay una diferencia entre una persona que está tratando de llegar a la edad, que está aportando, y el que ya obtuvo ese beneficio y que ya percibe una jubilación”, expresó el abogado.

Luego señaló que el régimen jubilatorio depende de que se cumplan ciertos requisitos, tiempo y cantidad de aporte, los cuales pueden ser modificados. “Es absolutamente constitucional que yo cambie las reglas, las condiciones, cuando estoy protegiendo y resguardando otros intereses superiores”, subrayó.

Pero dejó en claro que esto se aplica a aquel que está en proceso de cumplir el requisito para acceder a la jubilación. “Es inconcebible que se le retraiga la situación a alguien que ya se haya acogido a los beneficios de la jubilación”, dijo.