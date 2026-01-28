Política
28 de enero de 2026 - 13:24

Así justifica Bachi el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal “a tambor batiente”

El presidente Santiago Peña y el titular del Senado, Basilio "Bachi" Núñez se reunieron ésta mañana.
El presidente Santiago Peña y el titular del Senado, Basilio "Bachi" Núñez se reunieron ésta mañana.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR- HC), justificó el pedido de tratamiento de su sector -el cartismo- para analizar el jueves 5 en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el proyecto de la reforma de la Caja Fiscal, impulsada por el Ejecutivo, y aseguró que no se trata de un apuro político, sino de una necesidad urgente ante el creciente déficit del sistema jubilatorio.

Por ABC Color

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), justificó que el proyecto de reforma de la caja fiscal sea tratado en apenas ocho días, pese a que sectores sindicales y gremiales reclaman mayor debate y la apertura de una mesa técnica.

La medida surge luego de que el presidente del Senado se reuniera más temprano con Santiago Peña donde en su cuenta en X dijo: “Repasamos la agenda legislativa con el Presidente de la República”.

Según el titular del Senado, el déficit de la Caja Fiscal ya alcanzó cifras alarmantes y amenaza la sostenibilidad del sistema: “Tenemos un déficit. El año pasado fue de 380 millones de dólares y la proyección para el próximo año es de 500 millones de dólares”, afirmó.

Bachi Núñez advirtió, además, que de mantenerse el esquema actual, los aportantes activos podrían quedarse sin jubilación. “Tenemos el estudio de que la gente que hoy aporta ya no se va a jubilar si este sistema continúa”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Sin reformas, la Caja Fiscal nos costará casi US$ 10.000 millones en la próxima década

Consultado sobre el apuro con el que se pretende tratar el proyecto —impulsado por el oficialismo cartista—, Núñez rechazó que se trate de una decisión improvisada.

Cuando se le mencionó que los gremios piden más tiempo y consenso, respondió: “Esto viene de gobiernos anteriores. Hay que trabajar. ¿Usted está en contra de que el legislador trabaje? Nosotros estamos acá cobrando sin trabajar”.

Uno de los principales cuestionamientos de los sectores afectados es la falta de diálogo. Sin embargo, el presidente del Senado sostuvo que el Congreso sí abrió espacios de discusión. “Tuvimos 17 reuniones en el Senado”, afirmó.

Lea más: Caja Fiscal: MEF pone énfasis sobre los “derechos adquiridos”

Ante la repregunta sobre si eso era suficiente, respondió: “Yo participé. Si usted quiere, podemos hacer 34”.

Pese a las explicaciones del titular del Congreso, sindicatos, jubilados y sectores afectados cuestionan que se pretenda aprobar la reforma sin incorporar propuestas alternativas, pese a la promesa inicial de abrir un espacio de diálogo más amplio.

El proyecto sería tratado sin modificaciones sustanciales, tal como fue presentado por el bloque cartista, lo que genera preocupación por el impacto que podría tener en derechos adquiridos y futuras jubilaciones.

Artículos relacionados

Sesión de la fecha de la Comisión Permanente.
Política
Cartistas atropellarán: Convocan a extraordinaria de Diputados para reforma de Caja Fiscal en 8 días
Ver más