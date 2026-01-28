Conarem lanza convocatoria para Residencias Médicas 2026

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem) anunció la apertura oficial de los concursos para las Residencias Médicas 2026.

Lea más: “Hay especializaciones que no cuentan con programa de formación”, explica presidente del Círculo Paraguayo de Médicos

Siguiendo la tendencia de optimización de procesos, la postulación para este ciclo será 100% digital. A través del sistema informático “Concursos CONAREM”, los médicos aspirantes podrán gestionar sus documentos y seguimiento de forma remota, una medida que busca garantizar la trazabilidad, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras burocráticas innecesarias.

La convocatoria se divide en dos:

Llamado General (Resolución S.G. N.º 885/2025): Abarca las especialidades primarias (troncales), especialidades derivadas y subespecialidades en todo el territorio nacional. Proyecto “Dr. José Darío Ramírez Riveros” (Resolución S.G. N.º 914/2025): Un programa enfocado exclusivamente en la especialidad de Medicina Familiar con énfasis en Atención Primaria de la Salud (APS), diseñado para dotar de profesionales altamente capacitados a las Unidades de Salud de la Familia (USF).

“Este proceso no solo busca llenar vacantes, sino asegurar la idoneidad profesional de quienes cuidarán la salud de los paraguayos, consolidando un sistema basado en la meritocracia”, señalaron fuentes institucionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Organización y Evaluación

Para velar por el cumplimiento de las normativas, se han conformado Comisiones de Selección y Equipos Técnicos que supervisarán cada etapa del cronograma. Los reglamentos actuales definen con claridad los perfiles requeridos, la documentación necesaria y los criterios de evaluación, asegurando que el acceso a las plazas sea estrictamente por desempeño académico y profesional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Medicina: Conarem asegura que hospitales fronterizos están aptos para residencias

Los interesados deben estar atentos a los cronogramas oficiales y requisitos detallados en los portales del Instituto Nacional de Salud (INS) a través de los enlaces informativos ins.gov.py/conarem/ y ins.gov.py/menu_residencias-medicas/aps/