Desperfectos en equipos y uso irresponsable agravan la crisis de agua en Ayolas

Pobladores de varios barrios y zonas rurales de Ayolas denunciaron que desde hace varios días el agua potable no llega a sus hogares y que, en algunos sectores, apenas tienen algunas gotas después de la medianoche.

La escasez del líquido vital genera críticas hacia el gobierno nacional, el municipio local y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), propietaria de la Planta de Tratamiento de Agua Potable ubicada en el barrio Villa Permanente.

Un poblador de Ayolas, que prefirió mantener en reserva su identidad, señaló que la situación es muy crítica y que la falta de agua es un problema que se repite desde hace décadas, principalmente durante la temporada de altas temperaturas.

Indicó, además, que no se observan acciones concretas por parte de las autoridades para crear y ejecutar proyectos que permitan poner fin a esta problemática recurrente.

El responsable de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Miguel Rodríguez, explicó que el inconveniente en el suministro se debe a que tres equipos de bombeo se encuentran fuera de servicio a causa de desperfectos provocados por la alta demanda del líquido. Agregó que técnicos de la institución están trabajando para subsanar la situación.

Rodríguez detalló que, para acelerar el proceso de reparación, se envió a un funcionario a Asunción para adquirir los repuestos necesarios.

Finalmente, lamentó que algunas personas utilicen el agua de manera irresponsable, regando durante las 24 horas el empastado de canchas de fútbol y jardines, desaguando piscinas cada semana, y que los lavaderos de autos utilicen potentes bombas, lo que genera un elevado consumo de agua potable y agrava la situación.

