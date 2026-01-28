Hermano de Cucho Cabaña seguirá en prisión, ratifica juez del caso Berilo

El juez de Garantías Miguel Palacios rechazó el incidente planteado por el Abg. Nelson López, defensor del acusado Marcelo Cabaña Santacruz, y ratificó la prisión preventiva del hermano del supuesto traficante de drogas Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, ambos acusados en el marco de la causa Berilo por presuntos hechos de narcotráfico, lavado de dinero frutos del ilícito y otros delitos vinculados.

La defensa del procesado argumentó que Marcelo Cabaña está preso desde el 8 de setiembre de 2018, por lo que ya superó ampliamente el plazo máximo de 2 años de prisión preventiva que se establece en el Artículo 19 de la Constitución Nacional y el Art. 236 del Código Procesal Penal. En consecuencia, solicitó su inmediata libertad ambulatoria.

En el escrito presentado el Abg. Nelson López recordó que el 4 de octubre de 2023 su representado fue beneficiado por el juzgado de Garantías con el arresto domiciliario, pero el 10 de noviembre de ese año la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de primera instancia y ordenó el retorno de Marcelo Cabaña a la penitenciaría de Emboscada.

Teniendo en cuenta dicha situación el defensor recordó que sigue vigente la fianza real por G. 3.857 millones, correspondiente en dos inmuebles, impuesta por el juzgado de Garantías el 4 de octubre de 2023; y planteó que el acusado utilice una tobillera electrónica, a fin de evitar su fuga. Agregó que el peligro de obstrucción a la investigación ya no persiste, en atención a que el Ministerio Público ya presentó acusación.

Argumentos para ratificar prisión del hermano de Cucho

Al contestar el incidente planteado por la defensa la fiscal Lorena Ledesma solicitó al juzgado de Garantías que ratifique la prisión preventiva del acusado, recordando que hace casi 4 años está pendiente la realización de la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si el caso va a juicio oral así como pide el Ministerio Público; además de argumentar la alta expectativa de pena a la que se expone Marcelo Cabaña.

Luego de analizar los fundamentos de la defensa y el pedido del Ministerio Público, el juez de Garantías Miguel Palacios concluyó que no se reúnen los presupuestos para revocar la prisión preventiva de Marcelo Cabaña Santacruz, principalmente el plazo de pena mínima por los hechos acusados al hermano de Cucho.

Agregó que la propia Cámara de Apelaciones, en la presente causa, ya se ha expedido sobre el punto señalado por la defensa y que en caso de otorgar medidas alternativas a la prisión persistiría el peligro de fuga de Marcelo Cabaña, por la alta expectativa de pena a la que se expone el encausado.

“Se hace indispensable la aplicación de la prisión preventiva a los efectos de asegurar el sometimiento del incoado, por lo que no habiéndose superado la pena mínima y existiendo suficientes elementos que hagan indispensable la aplicación de la prisión preventiva, los presupuestos constitucionales se encuentran vigentes”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 35 dictado por el juez de Garantías Miguel Palacios este martes 27 de enero de 2026.

Acusación contra Cucho Cabaña y Ulises Quintana

La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación a Reinaldo “Cucho” Cabaña; y por supuesta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico contra el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado.

Los demás acusados en la causa son Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz, hermanos de “Cucho”; Yisela Noemí Ramírez, Carlos Rubén Brítez Torres, Diego Miguel Medina Otazú, Gloria Rossana López Ramírez, Hugo Martín Ríos, Humberto Rodríguez González, Jorge de Jesús Ríos González, José Dolores Pinto Apostolaqui, Luis Ricardo Yegros Fariña, Óscar Adrián Monges, Sixto Ramón Arias Villalba y Alcides Villagra Giménez.

La Fiscalía también pide juicio oral para Celso Diosnel Ortega Aguilera, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, Flora Lidia Ayala González, Gustavo Ramón Yegros, Juan José Alonso Meza, Luis Ricardo Yegros Fariña, Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Nelson Darío Barrios Ávalos, Richard Antonio Sebriano Silvero, Selva María Chaparro Delgado, Víctor Manuel López Acuña, José Ramón Alarcón Paniagua y Carlos Alberto Aguilar Sánchez.

Fiscalía sostiene que Cucho financió a Ulises

Según el Ministerio Público, la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por la fiscalía.

Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.