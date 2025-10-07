Hermano de Cucho recusa a juez y traba por 14ª vez, audiencia clave en caso Berilo

Ante el juez de Garantías Miguel Palacios estaba previsto que inicie mañana la audiencia preliminar de la causa Berilo, donde están acusados en supuesto traficante de drogas Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y otros 27 sindicados de presunto narcotráfico y hechos punibles vinculados a este ilícito.

Sin embargo, esta noche se conoció la información de que el juez Palacios fue recusado con causa.

El hermano de Cucho sostiene que el caso debe ser juzgado en la circunscripción judicial del Alto Paraná y que el juez antes que corregir esa situación mantuvo la causa en Asunción, por lo que se denota una falta de imparcialidad evidente.

La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación con Reinaldo “Cucho” Cabaña.

A su vez, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado es sindicado por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Acusados junto a Cucho y Ulises en caso Berilo

Junto a Cucho y Ulises estaban convocados para la diligencia los acusados Yisela Ramírez, Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz, estos dos últimos hermanos de Cucho; Carlos Brítez, Gloria López, Diego Medina y Hugo Ríos.

También fueron citados por el juzgado Humberto Rodríguez, Jorge Ríos, José Pinto, Luis Yegros, Óscar Monges, Sixto Arias, Celso Ortega, Alcides Villagra, Cristhian Vázquez, Flora Ayala, Gustavo Yegros, Juan Alonso y Luis Yegros.

Los demás convocados para la audiencia preliminar son los acusados por el Ministerio Público Selva María Chaparro, Nelson Barrios, Melchor Cabrera, Richard Sebriano, Víctor López, José Alarcón y Carlos Aguilar.

La última vez que se intentó llevar a cabo la diligencia fue este miércoles 9 de julio, pero un día antes el acusado Diego Medina recusó al juez Miguel Palacios. Anteriormente, el magistrado convocó la audiencia para el jueves 22 de mayo pasado, pero finalmente se suspendió debido recusación planteada por el acusado Marcelo Cabaña Santacruz, hermano del supuesto traficante de drogas Reinaldo “Cucho” Cabaña, contra Palacios.

Cucho financió a Ulises, afirma Fiscalía

El Ministerio Público señala en la acusación que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por la fiscalía.

Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

Ulises habría colaborado para liberar dinero narco

Según la teoría plasmada por Fiscalía en la acusación, Ulises Quintana utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo Cucho Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

El Ministerio Público agrega en su requerimiento que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

De acuerdo con la teoría fiscal, para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína.

Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.