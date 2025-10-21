Preliminar de Cucho y Ulises en caso Berilo, nuevamente a cargo de la Corte

La apelación general presentada por el acusado en la causa Berilo Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermano del supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña, en contra del Auto Interlocutorio N° 281 de fecha 8 de octubre de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital, que rechazó la recusación y confirmó en la causa al juez de Garantías Miguel Ángel Palacios; está a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El recurso planteado bajo patrocinio del Abg. Juan David Campuzano fue elevado al máximo tribunal a través de Auto Interlocutorio N° 290 de fecha 20 de octubre de 2025, dictado por los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y José Waldir Servín.

Parte de la resolución del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital resalta que “es importante mencionar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que encuentra la actuación de la parte recurrente rayando a la temeridad y mala fe”.

Al respecto agrega que el Artículo 112 del Código Procesal Penal dispone que las partes deberán litigar con buena fe, evitando planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que el citado cuerpo legal les concede. Luego, el Artículo 114 -conjuntamente con la Acordada N° 1814 de fecha 20 de agosto de 2025 Corte Suprema de Justicia- autoriza a los jueces a la aplicación de sanciones cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad, según puntualiza el A.I. N° 290.

Preliminar de Berilo, 14 veces suspendida

La preliminar de la causa Berilo ya se suspendió en 14 ocasiones, desde mayo de 2022, por diversos recursos planteados por los acusados y sus defensas que, según las resoluciones de la Cámara de Apelaciones y la Sala Penal de la Corte, fueron meramente dilatorios. Es decir, “chicanas” para evitar la realización de la audiencia.

La último vez que el juez de Garantías Miguel Palacios intentó realizar la diligencia para el grupo de acusados, encabezado por el supuesto líder del grupo Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado Ulises Rolando Quintana Maldonado; fue el martes 7 de octubre, cuando de suspendió por la recusación que presentó el hermano de Cucho.

Los demás acusados por el Ministerio Público son Yisela Ramírez, Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz, estos dos últimos hermanos de Cucho; Carlos Brítez, Gloria López, Diego Medina, Hugo Ríos, Humberto Rodríguez, Jorge Ríos, José Pinto y Luis Yegros.

Asimismo, están sindicados por la fiscalía los encausados Óscar Monges, Sixto Arias, Celso Ortega, Alcides Villagra, Cristhian Vázquez, Flora Ayala, Gustavo Yegros, Juan Alonso, Luis Yegros, Selva María Chaparro, Nelson Barrios, Melchor Cabrera, Richard Sebriano, Víctor López, José Alarcón y Carlos Aguilar.

Fiscalía firma que Cucho financió a Ulises

El Ministerio Público señala en la acusación que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por la fiscalía.

Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

Ulises habría colaborado para liberar dinero narco

Según la teoría plasmada por Fiscalía en la acusación, Ulises Quintana utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo Cucho Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

El Ministerio Público agrega en su requerimiento que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.

La acusación fiscal añade que para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína.

Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.