Parque Nacional de Caazapá: sacan de circulación casi 40 toneladas de marihuana

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) puso en marcha la Operación “Frente Sur II”, una acción interinstitucional desarrollada de manera coordinada con el Ministerio Público, con el apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y la Fuerza Aérea Paraguaya, informan en la mañana de este miércoles.

Las incursiones se desarrollan en el Parque Nacional Caazapá, un área natural protegida que en los últimos años ha sido utilizada de manera irregular por organizaciones criminales para la instalación de cultivos ilícitos, generando un grave impacto ambiental y atentando contra la conservación de los bosques nativos.

Lea más: Narcos vuelven a optar por la vía terrestre para sacar sus drogas de Paraguay, según Senad

Durante la primera jornada operativa, fueron erradicadas 13 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que equivale a la destrucción de aproximadamente 39 toneladas de droga.

Las tareas desarrolladas en el marco de la Operación Frente Sur II, fueron acompañadas y supervisadas por la fiscal Andrea Zunini.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy