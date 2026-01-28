Nacionales
28 de enero de 2026 - 14:35

Ybycuí se prepara para la cuarta fecha y seminal del Campeonato Regional de Velocross VX

Este domingo la cita para participar del campeonato de Velocross en Ybycuí.

YBYCUÍ. La cuarta fecha y semifinal de la octava edición del Campeonato Regional de Velocross VX se realizará este domingo 1 de febrero en el circuito Los Abuelos, ubicado en la compañía Entre Ríos, a unos 5 kilómetros del centro de este distrito. Se espera la participación de más de 60 competidores, entre niños, jóvenes y adultos.

El campeonato en Ybycuí, en su octava edición, invita a los apasionados de las carreras de motos a participar de un encuentro conocido por su recorrido de más de dos kilómetros con obstáculos, que hacen atractiva la competencia.

Los pilotos disfrutan de velocidad y adrenalina, consolidando el evento como un destacado en el calendario del deporte motor de la región.

La competencia contará con la participación de pilotos reconocidos del país, lo que suele atraer a numerosos aficionados de la zona. La organización está a cargo del Moto Club Ybycuí.

El velocross invita a sentir la adrenalina en Ybycuí.

El ingeniero Ángel Génez, uno de los responsables, explicó que el campeonato busca mantener activa la modalidad de velocross en el noveno departamento de Paraguarí y ofrecer una alternativa de recreación sana para niños, jóvenes y adultos.

Programa del evento

  • 09:00: Recepción de delegaciones y aficionados
  • 10:00: Prácticas oficiales
  • 13:00: Inicio de la competencia

Categorías habilitadas:

Sport, MX Senior, MX Novicios, Sport FL, Open 40, VX Novicios Nacional, VX Intermedia Nacional, FL Pro, VX Damas, 200 Pro, MX Pro y 110 K.

Varias categorías participarán de la semifinal del campeonato de velocross.

Entradas e inscripciones

  • Entrada general: G. 20.000
  • Inscripción a la competencia: G. 100.000.
  • Interesados pueden contactar al 0991 416997.