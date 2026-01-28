Ybycuí se prepara para la cuarta fecha y seminal del Campeonato Regional de Velocross VX

El campeonato en Ybycuí, en su octava edición, invita a los apasionados de las carreras de motos a participar de un encuentro conocido por su recorrido de más de dos kilómetros con obstáculos, que hacen atractiva la competencia.
Los pilotos disfrutan de velocidad y adrenalina, consolidando el evento como un destacado en el calendario del deporte motor de la región.
La competencia contará con la participación de pilotos reconocidos del país, lo que suele atraer a numerosos aficionados de la zona. La organización está a cargo del Moto Club Ybycuí.
El ingeniero Ángel Génez, uno de los responsables, explicó que el campeonato busca mantener activa la modalidad de velocross en el noveno departamento de Paraguarí y ofrecer una alternativa de recreación sana para niños, jóvenes y adultos.
Programa del evento
- 09:00: Recepción de delegaciones y aficionados
- 10:00: Prácticas oficiales
- 13:00: Inicio de la competencia
Categorías habilitadas:
Sport, MX Senior, MX Novicios, Sport FL, Open 40, VX Novicios Nacional, VX Intermedia Nacional, FL Pro, VX Damas, 200 Pro, MX Pro y 110 K.
Entradas e inscripciones
- Entrada general: G. 20.000
- Inscripción a la competencia: G. 100.000.
- Interesados pueden contactar al 0991 416997.