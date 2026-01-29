Funcionarios del Hospital Pediátrico exigen pago de remuneraciones de 2025

Trabajadores del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu exigen pagos correspondientes al año 2025, que comprenden coberturas por maternidad y vacaciones iniciadas en los meses de marzo, abril, mayo y, en algunos casos, agosto. Asimismo, denuncian la falta de pago de sueldos de diciembre en concepto de riesgo laboral, bonificaciones con aguinaldo y coberturas de vacaciones con aguinaldo.

Durante la manifestación estuvieron presentes profesionales de distintas áreas de la salud, entre ellos médicos de diversas especialidades, enfermeros, radiólogos, fisioterapeutas, trabajadores del área de servicio social y personal administrativo, todos afectados por la situación.

Lea más: Hospital Acosta Ñu: ambicioso plan de expansión en su 25° Aniversario

La presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Hospital Pediátrico, Nelly Giménez, señaló que son alrededor de 500 los profesionales perjudicados por el retraso en los pagos.

“Nosotros no estamos exigiendo un aumento salarial; estamos reclamando el pago de nuestros haberes atrasados. Esto nunca ocurrió antes. Son muchos los trabajadores afectados y dependemos de nuestros salarios para cubrir nuestras obligaciones”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hospital Pediátrico Acosta Ñu: cirugías programadas suspendidas por falta de pago de salario a médicos

Entre los reclamos figuran casos de funcionarios que no percibieron sus bonificaciones junto con el aguinaldo, así como otros a quienes no se les abonaron en su totalidad las coberturas de vacaciones ni el aguinaldo correspondiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ministerio no se pronuncia

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de la ministra Teresa Barán, no emitió un pronunciamiento oficial sobre el reclamo, mientras los trabajadores advierten que continuarán con las medidas de protesta hasta obtener una respuesta concreta.

Una situación similar afecta a unos 3.000 funcionarios del Hospital Nacional de Itauguá. Ante la falta de pago de aguinaldo y otras remuneraciones correspondientes al 2025, el Sindicato de Enfermería del Hospital Nacional de Itauguá se declaró en alerta y exige al Ministerio que se ponga al día.

Aseguran que la promesa consistía en el cobro para este fin de mes. Sin embargo, no figuran en el calendario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.