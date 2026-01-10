Hospital Acosta Ñu: ambicioso plan de expansión en su 25° Aniversario

El director del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, doctor Héctor Castro, en los estudios de ABC Cardinal hizo esta mañana un repaso por la historia, el presente y el futuro del centro médico de referencia nacional en atención de niños y adolescentes, que el 31 de mayo cumplirá 25 años de creación.

Castro recordó que, creado en principio como un puesto de salud para atender a los veteranos de la Guerra del Chaco, en 2001 el centro médico se convierte en un hospital general pediátrico, especializado. “Es general porque tiene todas las especialidades en un grupo de edad, desde los recién nacidos hasta los 19 años”, remarcó.

En el hospital se realizan 1.230 consultas médicas diarias. Comenzó con apenas 20 camas y hoy cuenta con 250 unidades de atención, de las cuales 158 son para internaciones y el resto para “hospital día”, o sea, para niños que se someten a un procedimiento quirúrgico, una quimioterapia o la aplicación de hormonas de crecimiento, y en el mismo día vuelven a sus casas, explicó el director.

Con 1.600 funcionarios, desde quienes limpian el patio, los ingenieros, el personal administrativo y casi 600 enfermeras, Castro puso énfasis también en que en la actualidad, “el 33% de los pediatras certificados fueron formados en el hospital”. Hay 130 residentes, detalló. Explicó que los médicos pediatras pueden especializarse, en el hospital, en cardiología, neurología, oncología, cirugías, emergencias o ser terapistas, lo cual lleva otros dos a cuatro años más. “Es un personal muy valioso”, insistió.

Migrar por atención médica

El profesional también remarcó el trabajo que hacen en el hospital, de acompañamiento a los familiares de pacientes provenientes del interior del país y puso énfasis en la importancia de las fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que acompañan ese esfuerzo y el trabajo médico que realizan en el Acosta Ñu.Para evitar la migración de las familias, detalló Castro, están realizando teleconsultas con pediatras de hospitales regionales.

Pero además, el Acosta Ñu es un centro de referencia en el avance médico científico. El director contó que desde hace más de diez años realizan trasplantes de médula ósea, incluso en pacientes de otros países, como El Salvador. Este procedimiento, que puede curar a niños con cáncer, se está realizando en un promedio de dos veces por mes, explicó.

También desde hace más de diez años, en el Acosta Ñu se realizan trasplantes de corazón empleando incluso el corazón artificial para aguardar la llegada del órgano. En ese periodo de tiempo, ya se beneficiaron unos 20 niños. Actualmente hay 4 en lista de espera. “Hay una familia que tuvo que mudarse desde Ayolas, por la situación que representa un niño que necesita ya un trasplante cardiaco”, contó. “Es una zozobra diaria, todos los días están pendientes del teléfono esperando que se pueda producir el trasplante”, añadió.

Atención nefrourológica y trasplante hepático

Buscando ampliar la atención médica que brindan, el doctor Castro habló de los ambiciosos planes a corto plazo que tienen en el hospital.

“Con una inversión de más de US$ 3 millones de Itaipú, se está trabajando en el centro nefrourológico, que va a brindar atención integral a los niños con problemas renales, y vamos a avanzar al trasplante renal, que todavía no lo hacemos en el hospital”, destacó. “Va a ser un centro especial para ellos, habrá nutriólogos, nefrólogos, urólogos. Como país será un avance importante”, añadió y anunció que el plan tendría un avance de relevancia este año y el siguiente.

En la misma línea, Castro contó que están consolidando el equipo que en un futuro realizará trasplantes hepáticos, lo cual evitaría que los niños que lo necesitan y sus familias, deban migrar a Argentina, como ocurre actualmente.

Además, Castro habló de un pabellón de cardiología para atención ambulatoria; una ampliación de los quirófanos y la habilitación de un pabellón para adolescentes, un espacio exclusivo para pacientes de 12 a 19 años, atendiendo a sus necesidades específicas de privacidad y entorno.