Intendente de San Ber se disculpó solo con el presidente de la seccional tras retirar el busto de Bernardino Caballero

El retiro del busto de Bernardino Caballero de la plaza central de San Bernardino continúa generando una fuerte polémica. Según el presidente de la seccional colorada, Luis Ernesto Thiel, el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) le escribió de manera privada para pedir disculpas por la medida adoptada, sin ofrecer aclaraciones públicas ni atender llamadas de otros sectores que cuestionan la decisión. Thiel afirmó que la falta de comunicación oficial y la discrecionalidad con la que se retiró el busto han profundizado la indignación de la ciudadanía y de la familia Caballero, custodios históricos de la memoria de la ciudad.

Lea más: Intendente de “San Ber” retiró el busto del general Bernardino Caballero como represalia, denuncian

Propuesta de solución y disposición a la familia Caballero

Ante la situación, Thiel se puso a disposición del doctor Darío Caballero Bracho, descendiente directo del fundador de San Bernardino, y aseguró que se espera la opinión de la fundación que hizo la donación. Además, adelantó que en caso de que el intendente decida no devolver el busto a la plaza, propuso trasladarlo a la seccional colorada o a la Escuela Alemana Bernardino Caballero, como alternativas para preservar su valor histórico y simbólico.

“Me puse a disposición de la familia y de la fundación para encontrar una solución que respete la memoria del fundador de San Bernardino”, afirmó Thiel, dejando en claro que buscará consenso antes de cualquier traslado definitivo.

Historia y vínculo con San Bernardino

Bernardino Caballero (1839–1912) fue un militar y político paraguayo, héroe de la Guerra de la Triple Alianza y fundador del Partido Colorado. Durante su presidencia, en 1881, se firmó el decreto que dio origen a la colonia San Bernardino, a orillas del Lago Ypacaraí, poblada inicialmente por inmigrantes alemanes. La ciudad fue nombrada en su honor y en referencia a su santo patrono, convirtiéndose rápidamente en un centro turístico y cultural de gran relevancia para el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El busto retirado no solo representa a un personaje histórico, sino que también simboliza el origen de la ciudad y su vínculo con la memoria de sus primeros pobladores, lo que explica la indignación de vecinos, dirigentes políticos y de la familia Caballero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contexto político y presunta represalia

El retiro del monumento se produjo en medio de acusaciones de presunta represalia política. Marilín Caballero, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino, que defiende la habilitación de discotecas en el anfiteatro municipal, habría sido uno de los factores que generó tensiones con la administración comunal. Fuentes políticas y dirigentes locales sostienen que la medida podría haber sido una forma de presión hacia sectores que mantienen posturas distintas a las del intendente. Mientras tanto, la familia Caballero y la fundación Bernardino Caballero que custodió el busto original también esperan explicaciones sobre el destino final del monumento.

Tratamos de comunicarnos con el intendente de San Ber, Emigdio Ruiz Díaz, pero no recibimos retorno.

Estamos abiertos si desea referirse al caso.

Lea más: Denuncian controles reiterados y trato desigual en discotecas de San Bernardino