Pese a prohibición, vacas recorren la Costanera de Asunción

Unas seis vacas de gran tamaño hoy amanecieron recorriendo la zona de la Costanera Sur tranquilamente, en medio de tráfico y entre los ciudadanos que acuden a diario para ejercicios al aire libre.

Hace un par de semanas, también se reportó la presencia de burros en la misma zona. Según indicaron desde la Municipalidad de Asunción, cuando se detectan, son llevados hasta la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción, en cumplimiento de la ordenanza vigente.

Lea más: ¿Sabías que los animales de granja están prohibidos en Asunción?

¿Qué animales están prohibidos en Asunción?

La ordenanza 125/2017, en el artículo cuarto, establece que está prohibida la cría, manutención y/o alojamiento de los siguientes animales:

Caballos

Mulas

Vacas y toros

Chanchos

Ovejas

Cabras

Gallinas y patos

Abejas en colmenas

La comuna ya advirtió en varias ocasiones que los animales encontrados en la ciudad capital pueden ser incautados por la autoridad municipal o la Policía Nacional. Los que infrinjan esa normativa no solo pueden perder a sus animales, sino que también serán multados.

No obstante, habitualmente la Dirección de Prevención de Zoonosis lo que hace es primero notificar a las familias y darles tiempo para que busquen un destino para sus animales antes de una incautación.