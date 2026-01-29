San Bernardino: intendente promete reponer busto de Bernardino Caballero

Según Caballero Bracho, el intendente de San Bernardino le pidió disculpas y le prometió personalmente reponer el busto y la placa en el mismo lugar. La reinauguración se realizará el próximo 26 de febrero de 2026, en un acto que será organizado en conjunto por la Municipalidad y la Fundación Bernardino Caballero.

Durante el encuentro, Caballero Bracho señaló que el jefe comunal le explicó que retiró el busto “solo porque el pueblo se lo pidió”, justificando de esa manera la decisión que generó malestar entre vecinos y descendientes del fundador.

El retiro del busto provocó indignación y cuestionamientos sobre la gestión municipal, ya que se trataba de un símbolo histórico y cultural de la ciudad.

Con la promesa de reposición, el intendente busca no solo restaurar el símbolo histórico, sino también reafirmar la relación institucional con la familia Caballero, mediante un acto conjunto que combine la ceremonia oficial y la participación de la Fundación Bernardino Caballero.

La reinauguración será un momento clave para la comunidad, que espera que el busto vuelva a ocupar su lugar en la plaza central, preservando la memoria del fundador y la historia de San Bernardino.

