La Recova: restaurarán el edificio considerado “más histórico del Paraguay”

Ubicada sobre las calles Colón entre Benjamín Constan y Presidente Franco, el edificio de La Recova es considerado uno de los sitios más históricos del Paraguay y cuyo diseño es atribuido al arquitecto Alejandro Ravizza. Su restauración iniciará este 2026.

La restauración se desarrollará en el marco del programa Tekorenda, liderado por la Secretaría Nacional de Cultura.

Las obras llevarán un año de trabajo y los negocios serán temporalmente reubicados en el Puerto de Asunción.

La ministra de Cultura, Adriana Ortíz, manifestó que la restauración fue muy esperada por todos, especialmente por los que en otras décadas pasean en familia por los corredores de La Recova.

“Es uno de los corredores más históricos del Paraguay, que data de 1870, con una hermosa arquitectura que acompaña la esencia del nacimiento de la capital del país. Tenemos locales con más de 100 años, como Galería Colón, y comercios de otras familias”, resaltó.

También indicó que para el efecto se formó una comisión que fue denominada “500 años de Asunción”, para esperar el año 2037 con una capital totalmente renovada.

La causa es llevada a cabo por el Gobierno Nacional con apoyo internacional. El costo de la obra es de G. 2.836.302.627 y los trabajos fueron adjudicados a la empresa Tecnicon SA.

Historia

La Recova fue el primer epicentro comercial de la ciudad de Asunción fuera del Puerto. “Fue el enclave comercial de todo el siglo pasado, hoy el enclave central de la artesanía”.

Su construcción se remonta a 1861, durante el gobierno de don Carlos Antonio López.

Originalmente funcionó como la Nueva Aduana de Rivera, sirviendo como el principal portal de acceso comercial y administrativo desde el río Paraguay.

Su arquitectura se caracteriza por sus galerías techadas y arcos (típicos de una “recova”), diseñados para proteger a los peatones del intenso sol y la lluvia.

Esta estructura permitió la transición entre lo público y lo privado, facilitando la vida social y comercial.

Durante décadas fue el lugar tradicional para comprar encajes de ñandutí, tallados en madera, cuero y otros productos típicos paraguayos.