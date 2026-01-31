Concepción: 563 jóvenes se postulan para las becas de Itaipú

Las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEA), de la UNC, fueron utilizadas para la administración de las pruebas de competencias básicas.

Los exámenes fueron de las materias de castellano y matemáticas. Antes de estas pruebas, los postulantes ya pasaron por un proceso de postulación donde ya mencionaron las carreras que desean estudiar.

Los resultados de las pruebas se tendrán el lunes 2 de febrero y luego los postulantes pasarán por una evaluación socioeconómica, que será el último paso para luego conocer si acceden o no a las becas de Itaipú Binacional correspondientes al año 2026.

De acuerdo al informe realizado por la coordinadora de las pruebas básicas de la sede Concepción, Clara Espínola, mencionó que estaban habilitados para los exámenes un total de 601 postulantes. Agregó que se presentaron 563, lo que representa un 93,7 % de asistencia.

El desarrollo de la administración de las pruebas fue con normalidad.

Agentes de la Policía Nacional desplegaron un sistema de control de los postulantes; quienes tenían cédula vencida pasaban por la prueba realizada por el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, más conocido como AFIS, por sus siglas en inglés.

La jornada fue acompañada por el rector de la UNC, doctor Clarito Rojas Marín, el decano de la FCEA, doctor Gerardo Lang, entre otros.