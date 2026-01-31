En Central se presentaron más de 7000 postulantes para las Becas Gobierno

El programa de Becas del Gobierno del Paraguay, en su edición 2026 tiene como participantes más de 7000 estudiantes del departamento Central. Los postulantes ingresaron a las sedes a partir de las 07:00 para la toma de la Prueba de Competencias Básicas del Programa Becas Gobierno del Paraguay.

En San Lorenzo se desarrolló el lanzamiento oficial de las pruebas con la presencia de autoridades del país como el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educación, Luis Martínez, y los directivos encargados de la Becal de Itaipú Binacional.

En ese sentido el presidente de la República, Santiago Peña, durante su discurso de apertura alentó a los estudiantes a persistir en sus objetivos. Se comparó con los asistentes diciendo que cuando fue estudiante también se ganó una beca para estudiar.

“Yo aliento a todos los estudiantes, esto es desafío para todos. Si no pasan no se rindan. Yo también fui becado y soy un claro ejemplo de que hay que persistir”, refirió durante su discurso antes del inicio de las pruebas de conocimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Becas del Gobierno: más de 18.000 jóvenes están habilitados para rendir por 5.000 cupos

A nivel país se habilitaron 18 sedes en dónde se desarrolla los exámenes de manera simultánea. Las pruebas se realizan tanto en el turno mañana como tarde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente Santiago Peña, refirió que están habilitaron 5000 cupos, pero que como años anteriores si se alcanza el puntaje se liberaría hasta 7.000 cupos.

Lea más: Más de 1.500 postulantes rinden hoy para las becas de Itaipú en Coronel Oviedo

Una vez que los postulantes accedan al pago de las becas podrán optar por carreras universitarias, formación docente y tecnicaturas.

El examen, aplicado a los postulantes incluyen contenidos de Matemática, Lengua Castellana y del Reglamento General de Becas.